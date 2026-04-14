¡Peso se recupera y avanza! Precio del dólar hoy 14 de abril de 2026

El peso mexicano se recupera y avanza en la jornada de este martes, impulsado por un mejor ambiente para los activos de riesgo debido a expectativas de que Estados Unidos e Irán podrían reanudar esta semana las conversaciones para poner fin a la guerra, con lo que el precio del dólar hoy 14 de abril de 2026 cotiza en $17.22 unidades.

La divisa mexicana registra una ganancia del 0.43%, mientras el dólar estadunidense caía frente a una cesta de divisas. Los inversores asimilaban además un informe en Estados Unidos que mostró que los precios al productor crecieron en marzo menos de lo previsto ya que el costo de los servicios se mantuvo sin cambios, aunque el alza de los precios de la energía está avivando las presiones inflacionistas.

Por lo pronto, el Fondo Monetario Internacional (FMI) rebajó sus previsiones para la economía mundial debido al impacto en los precios de los combustibles y las interrupciones en el suministro provocadas por el conflicto en Medio Oriente.

Para el resto de la jornada se espera que distintos funcionarios de la Reserva Federal estadounidense, entre ellos, Michael Barr, Susan Collins y Austan Goolsbee, participen en distintos actos públicos.

Dólar hoy a peso mexicano del 14 de abril de 2026

El precio del dólar hoy 14 de abril de 2026 en bancos de México* arranca en:

BBVA México - 16.39 pesos a la compra y 17.52 pesos a la venta.

- 16.39 pesos a la compra y 17.52 pesos a la venta. Banamex - 16.69 pesos a la compra y 17.64 pesos a la venta.

- 16.69 pesos a la compra y 17.64 pesos a la venta. Banorte - 16.05 pesos a la compra y 17.55 pesos a la venta.

- 16.05 pesos a la compra y 17.55 pesos a la venta. Banco Afirme - 16.40 pesos a la compra y 17.90 pesos a la venta.

- 16.40 pesos a la compra y 17.90 pesos a la venta. Scotiabank - 16.75 pesos a la compra y 17.90 pesos a la venta.

*Tipo de cambio a las 09:28 horas

Con información de Reuters

vjcm