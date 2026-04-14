El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) se ha convertido en una de las terminales más costosas y con problemas de eficiencia en la región de América Latina, situación derivada de decisiones políticas y una estructura financiera que castiga directamente al pasajero.

Con la última actualización a la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA), el AICM se colocó como el de mayor costo, en especial para los viajeros internacionales.

Desde el 1 de abril, el AICM cobra 58 dólares por despegar desde sus instalaciones, mientras que el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, en Buenos Aires, casi le alcanza con un cobro a los viajeros por 57 dólares.

El Aeropuerto El Dorado en Bogotá, que durante 2025 superó al AICM el liderazgo regional en movimiento de pasajeros, cobra 50 dólares. En tanto que el Aeropuerto Internacional de Tocumen, en Panamá, considerado el hub (centro de conexiones) de las Américas, cobra 40 dólares. Mientras que en el Aeropuerto Internacional de Guarulhos, en Sao Paulo, el monto de la Tarifa de Uso de Aeropuerto es de 12.53 dólares.

AICM, el aeropuerto más caro de América Latina, TUA alta lo hace menos competitivo. Especial

Para Fernando Gómez Suárez, analista especializado en el sector aeronáutico, el TUA en el AICM ha experimentado un crecimiento desmedido que no se refleja en la calidad del servicio sino más bien en la consecuencia de haber cancelado el proyecto del aeropuerto de Texcoco.

En 2018, cuando aún se construía dicha infraestructura, que se pagaría con el TUA del AICM, el monto para viajeros internacionales se situaba en 36 dólares, sin embargo, para el siguiente año cuando el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tomó la decisión de cancelar la obra y construir el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), la TUA brincó un 25% hasta los 45.18 dólares.

Gómez Suárez indicó que actualmente, el 75% del principal ingreso del AICM se va para pagar los bonos del aeropuerto cancelado y no para lo que debería ser utilizado como es el mantenimiento, motivo por el cual el aeropuerto de la Ciudad de México quedó en el abandono por varios años hasta este momento en el que atraviesa una remodelación para cumplir con los compromisos de ser una de las sedes de la Copa Mundial de Futbol FIFA.

AICM, el aeropuerto más caro de América Latina, TUA alta lo hace menos competitivo. Especial

El especialista mencionó que los pasajeros están pagando un aeropuerto caro con un servicio deficiente que además deja de ser competitivo frente a otras terminales aéreas dentro de México y en la región. Así como que las remodelaciones se han centrado en aspectos superficiales mientras que la operatividad sigue comprometida.

Competencia

Consultado sobre el tema, Peter Cerdá, vicepresidente para las Américas de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), señaló que la justificación que el AICM dio sobre la TUA fue por el aumento de la inflación, sin embargo, el organismo ha reiterado en diversas ocasiones que aumentar las tasas aeroportuarias resta competitividad.

La IATA estima que 44% del costo de un boleto de avión está relacionado con dichos costos, de los cuales, un 35.2% son por TUA y un 8.8% por IVA.