Oxio va por Movistar en México: así busca reducir costos y ganar usuarios

El objetivo de Oxio, empresa que busca adquirir a Movistar en México, es optimizar costos con su esquema de operación mientras generan lealtad de los usuarios, dijo Nicolás Girard, CEO de Oxio Inc.

Podemos optimizar los costos mientras construimos lealtad entre los suscriptores, mejoramos la conversión a pospago y entregamos innovación", explicó Girard a Excélsior.

Uno de los retos que el CEO de Oxio advierte en el mercado mexicano de telecomunicaciones radica en los usuarios de prepago.

Uno de los principales retos del mercado es la volatilidad de los clientes prepago, para las compañías es difícil retener una base recurrente de suscriptores de prepago debido a dinámicas de precio, asequibilidad y carencia de inclusión financiera,altamente influenciada por una economía basada en el efectivo", detalló el directivo.

El objetivo de Oxio, empresa que busca adquirir a Movistar, es optimizar costos Canva

Por lo que la empresa no busca competir únicamente en precio, aunque la naturaleza de su tecnología hará que la conectividad sea más accesible mientras impulsa la inclusión digital y financiera.

La plataforma de Oxio habilita un modelo operativo más digital y eficiente, lo que genera oportunidades para ofrecer mayor valor agregado a los clientes en el tiempo", explicó Girard.

Esto incluye ofertas más flexibles, nuevos modelos de alianzas y vías innovadoras de expandir el acceso a la conectividad, todo esto manteniendo una experiencia de cliente robusta y confiable"

No va por espectro

Nicolás Girard adelantó que no buscan adquirir espectro en México.

La empresa no busca competir únicamente en precio. Especial

El modelo de Oxio es únicamente basado en la nube y de activos livianos. Nuestro enfoque en México consiste en operar bajo ese modelo de plataforma, no en adquirir espectro", puntualizó.

El CEO de Oxio aseguró que mantendrán el acuerdo de uso de infraestructura de AT&T que vence en 2030.

Tenemos acceso a todas las torres celulares en México y, bajo los términos de este acuerdo (negociación) , estamos preparados para cumplir con todas las obligaciones del acuerdo existente entre Movistar y AT&T México".

Marca reconocida

El CEO de Oxio explicó que decidieron mantener la marca Movistar porque se ha posicionado bien en el mercado mexicano por más de 20 años.

El CEO de Oxio aseguró que mantendrán el acuerdo de uso de infraestructura de AT&T. Canva

Nuestra intención es revitalizar la marca, no reconstruir una nueva, buscamos estabilidad y un cambio de marca generaría muchas preguntas y los clientes podrían no entender que se trata del mismo producto y servicio", detalló Girard.

Respecto a la forma en que operará Movistar bajo la infraestructura de Oxio, el directivo indicó que migrarán a un stack de telecomunicaciones moderno y con funcionalidad completa, sobre una infraestructura de rieles tecnológicos, moderna, operado en la nube de la empresa.

De manera que ahora que será un “operador habilitado digitalmente”, Movistar será gestionado sobre una plataforma nativa en la nube, orquestrada por software, que permite mayor automatización, agilidad, eficiencia y velocidad de atención al mercado.

Respecto a la operación sobre la plataforma Telecom as a Service de Oxio, Girard dijo que Movistar podrá modernizar su modelo operativo, simplificar la complejidad tecnológica y crear una base más flexible para futuros servicios, alianzas y crecimiento.