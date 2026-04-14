Actinver, Finamex y GBM desisten de BIVA; barreras en telecom: EU

Una posible adquisición que había despertado interés era la de Actinver (Héctor Madero), Finamex (Eduardo Carrillo) y GBM (Pedro de Garay), que buscaban comprar la Bolsa Institucional de Valores (Biva).

Era una oportunidad interesante, donde las casas de bolsa e intermediarios del mercado bursátil apostarían por crear una bolsa para la mediana empresa.

Y Biva era una opción sugerente, más pequeña que la Bolsa Mexicana de Valores, pero bien gestionada por Santiago Urquiza, como presidente, y María Ariza, como directora general.

Lamentablemente, en las negociaciones, la operación se cayó.

Resulta que Cencor, la controladora de Biva, buscaba más plazo en el proceso y, desde luego, un mayor precio.

Sin embargo, Madero, Carrillo y De Garay habían planteado un precio razonable porque querían hacer de Biva un mercado dedicado a la mediana empresa y, como tal, invitarían a otros intermediarios bursátiles a subirse a la operación.

Cencor, la controladora de Biva, no lo vio así. De hecho, fue LIV Capital, el fondo que es accionista mayoritario de Cencor, el que quería un mayor precio por Biva, o bien, vender Cencor en su totalidad: con Biva, pero también con otras empresas como Enlace, encargada de corretaje interbancario, o PIP siendo valuadora independiente o el Mercado Electrónico Institucional (MEI), que funciona para el corretaje de bonos.

Pero eso no es lo que necesitaban Actinver, Finamex y GBM. Los intermediarios bursátiles querían sólo a Biva para transformarla en un mercado de mediana empresa. Es una lástima, porque desde el 12 de marzo expiró la oferta y ahora veremos cuál es el futuro de Biva.

DE ESPECTRO A REGULACIÓN, LAS QUEJAS DE EU

Valdría la pena que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, presidida por Norma Solano, pero también la Secretaría de Economía, a cargo de Marcelo Ebrard, le echen un buen vistazo al Informe sobre Barreras al Comercio Internacional 2026, elaborado por la oficina del presidente de Estados Unidos. Va a ser un tema clave en la revisión del T-MEC.

Y hay malas noticias: no viene bien para nuestro país.

En el informe se pide, textualmente, que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones siga con la regulación asimétrica al operador dominante en telecom, además de que el gobierno estadunidense estaría viendo de cerca la actuación de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones para evitar fallar a favor de las empresas del Estado (como, por ejemplo, lo es Altán Redes).

Otro problema, analizado y expuesto por la Casa Blanca, es el costo del espectro. Es muy caro y se pide al gobierno mexicano reducirlo. Recordemos que un operador, Telefónica Movistar, ya devolvió el espectro y, además, terminó vendiendo su operación en México.

Desde luego, el operador de telecomunicaciones de Estados Unidos en México es AT&T, que ha comprado espectro, desarrollado la red y ya es la única compañía con red para 5G que compite con Telcel.

JENNIFER, DEL EQUIPO DE LUZ ELENA, AL SAT

Interesante enroque de Jennifer Krystel Castillo Madrid, quien se venía desempeñando como directora legal de la Secretaría de Energía y salta a ser, nada menos, que la titular de la Administración General de Grandes Contribuyentes del SAT.

Estos cambios hablan mucho. Hoy en día, la estrategia del SAT es cobrar bien a los grandes contribuyentes, obteniendo la mayor recaudación posible.

Y Jennifer Castillo, quien estaba en el equipo de Luz Elena González, secretaria de Energía, ahora salta al SAT a un área estratégica.

Es una jugada interesante. Luz Elena ha logrado asumir la coordinación de Pemex y de la CFE. Tiene el reto de atraer inversión privada al sector energético, pero bajo reglas distintas. Incluso el día de hoy presenta su conferencia sobre Innovación y Soberanía en la primera Feria de Energía. Y, por lo que se ve, su equipo es exportable a otras áreas de la administración pública.