Telefónica Hispanoamérica S.A., filial 100% propiedad de Telefónica, informó que la venta de Telefónica México será por 450 millones de dólares a Melisa Acquisition.

En un comunicado enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España, Telefónica dio a conocer el acuerdo para la venta a Melisa Acquisition, LLC, consorcio liderado por Oxio Inc. y Newfoundland Capital Management, de la totalidad de las acciones que ostenta en Pegaso PCS, S.A. de C.V. y Celular de Telefonía, S.A. de C.V., que en su conjunto conforman Telefónica México, representativas, directa e indirectamente, del 100% del capital de ambas sociedades.

"El acuerdo forma parte del proceso de venta de Telefónica México y queda sujeto al cumplimiento de determinadas condiciones acordadas entre comprador y vendedor", explica la empresa.

La transacción de 450 millones de dólares, aproximadamente 389 millones de euros al tipo de cambio actual, y el precio correspondiente tendrá los ajustes habituales en este tipo de transacciones, señala Telefónica.

Adiós Movistar: Venden Telefónica México por 450 mdd al consorcio Melisa Acquisition Canva

"El acuerdo está sujeto a la obtención de las pertinentes aprobaciones regulatorias", indicó la compañía.

La operación forma parte e la política de gestión de cartera de activos del Grupo Telefónica, y está alineada con su estrategia de salida de Hispanoamérica, recordó la empresa.

En noviembre pasado, Marc Murtra, presidente ejecutivo de Telefónica, aseguró que concretarían su salida de América Latina.

"Puedo confirmar que vamos a completar nuestra salida de América Latina", mencionó Murtra durante el Capital Markets Day de la compañía.

Y en febrero de este año, durante la presentación anual de resultados, Murtra dijo que la situación del mercado de telecomunicaciones en México era particular.

"Nuestra situación en México es particular, que tiene que ver con cuál es la configuración del mercado y cuál es la fuerza del incumbente", detalló el presidente de la empresa.

Asimismo, Juan Azcue, director de Finanzas y Desarrollo Corporativo (CFDO) de Telefónica, comentó que el litigio relacionado con un crédito fiscal así como la estructura de mercado donde hay un dominante, que es América Móvil, complicaba la salida de Telefónica de México.