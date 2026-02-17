¿Necesitas un extra? Cómo ganar 1200 pesos al mes en Cetes

Generar ingresos pasivos es una meta que muchas personas se plantean para complementar su presupuesto sin perder seguridad financiera. En México, los Certificados de la Tesorería de la Federación (Cetes) son uno de los instrumentos más utilizados para ahorrar y obtener rendimientos con bajo riesgo, ya que están respaldados por el Gobierno federal y sus tasas son publicadas semanalmente por el Banco de México (Banxico).

Con datos actualizados a febrero de 2026, los Cetes a 91 días ofrecen una tasa cercana al 7.03 % anual, mientras que los de 182 días rinden alrededor de 7.15 por ciento y los de 364 días alrededor de 7.37 % anual. Aunque estos rendimientos pueden parecer modestos frente a inversiones de mayor riesgo, la estabilidad de los Cetes los convierte en un pilar para quienes buscan ingresos adicionales desde una inversión segura.

A continuación te explicamos cómo estructurar una inversión en Cetes para generar aproximadamente 1200 pesos al mes, lo cual equivale a unos 14 mil 400 pesos al año en ingresos por intereses.

¿Cuánto dinero necesitas invertir para ganar 1 200 pesos mensuales?

Para estimar el capital requerido, lo primero es convertir la tasa anual de Cetes en su equivalente mensual. Por simplicidad, si consideramos una tasa anual de alrededor de 7 por ciento, el rendimiento proporcional mensual sería de aproximadamente 0.58 por ciento.

Este cálculo aproximado se utiliza para estimar cuánto capital se requiere para obtener los ingresos deseados:

Es decir, necesitarías invertir alrededor de 207 mil pesos en Cetes para generar aproximadamente 1 200 pesos al mes en rendimientos brutos, si mantienes esa tasa anual y el rendimiento se calcula proporcionalmente. Esta estimación puede variar ligeramente según el plazo de Cetes que elijas y la frecuencia de reinversión.

Recuerda que los Cetes no pagan intereses mensuales como una cuenta de ahorro tradicional, sino que tu rendimiento se refleja al vencer el instrumento (por ejemplo, cada 91 días si eliges ese plazo). Para simular ingresos mensuales, muchos inversionistas utilizan estrategias como invertir en varios plazos escalonados, de manera que al vencimiento de uno se obtenga liquidez y pueda reinvertirse o retirarse parte de los intereses.

En la práctica, esto implica comprar varios Cetes con vencimientos escalonados (por ejemplo, uno cada mes o cada trimestre), de modo que tengas una entrada de efectivo más frecuente sin perder la seguridad de la inversión.

Por qué invertir en Cetes en 2026

Los Cetes siguen siendo una de las alternativas más seguras para quienes buscan ingresos pasivos sin asumir riesgos elevados. Al estar respaldados por el Gobierno mexicano, eliminan la incertidumbre asociada a inversiones de renta variable o instrumentos con volatilidad alta.

Además, invertir en Cetes es accesible para la mayoría de las personas, ya que puedes hacerlo desde plataformas como Cetesdirecto, sin intermediarios y con montos mínimos bajos. Aunque las tasas de rendimiento pueden ajustarse con el tiempo según la política monetaria y los resultados de las subastas del Banco de México, el panorama de 2026 muestra que los Cetes siguen ofreciendo un rendimiento competitivo frente a otras alternativas tradicionales como cuentas de ahorro estándar

Considera que los rendimientos de Cetes están sujetos a retención de ISR, lo cual puede afectar el monto neto recibido al vencimiento. Sin embargo, con una estrategia de inversión adecuada y paciencia, puedes aprovechar este instrumento para generar ingresos adicionales consistentes sin arriesgar tu capital.