¿Por qué algunas tarjetas bancarias tienen borde redondo o cuadrado?

Una imagen que circula en redes sociales mostró dos tarjetas bancarias con un detalle que generó dudas. Una tenía un recorte circular en el borde y la otra un corte cuadrado. La publicación desató preguntas sobre si se trataba de un error de fabricación o de un nuevo diseño exclusivo.

La explicación es distinta. Ese recorte forma parte de una iniciativa internacional de accesibilidad bancaria diseñada para facilitar el uso de tarjetas a personas con discapacidad visual.

La medida fue impulsada por Mastercard bajo un estándar conocido como Touch Card, presentado oficialmente en 2021.

¿Qué es Touch Card y por qué se implementó?

El programa Touch Card Mastercard nació como respuesta a un problema concreto: la evolución del diseño de las tarjetas eliminó elementos que antes servían como guía táctil.

Durante décadas, los números y letras en relieve permitían que una persona identificara su tarjeta al tacto. Sin embargo, el auge de los diseños minimalistas llevó a la desaparición de ese relieve. Las tarjetas actuales suelen ser completamente planas.

Para millones de personas con discapacidad visual, esto representó una barrera diaria. Diferenciar entre tarjeta de crédito, débito o prepago dentro de una cartera se volvió más complicado. Insertarla correctamente en un cajero automático también implicaba mayor dificultad.

Ante esta situación, Mastercard colaboró con el Royal National Institute of Blind People (RNIB) en Reino Unido y con VISIONS/Services for the Blind and Visually Impaired en Estados Unidos. Además, la empresa tecnológica IDEMIA participó en el desarrollo técnico.

El resultado fue un sistema de recortes adaptativos que permiten distinguir cada tarjeta mediante el tacto.

¿Qué significa cada tipo de recorte?

El estándar más difundido establece diferentes formas según el tipo de tarjeta. En el esquema de Mastercard, generalmente se utiliza:

Recorte redondo: tarjeta de débito.

tarjeta de débito. Recorte cuadrado o rectangular: tarjeta de crédito.

tarjeta de crédito. Recorte triangular: tarjeta prepago o de regalo.

No todos los bancos aplican exactamente la misma clasificación, pero el principio es uniforme: cada tarjeta debe tener una marca táctil única.

El significado del borde redondo en tarjetas, por ejemplo, suele asociarse a cuentas de débito. Esto permite identificarla sin necesidad de verla. ¿Cómo mejora la experiencia de uso?

La funcionalidad va más allá de distinguir entre tarjetas. El recorte en tarjetas de credito y debito también ayuda a orientarlas correctamente al momento de insertarlas en:

Cajeros automáticos.

Terminales de punto de venta.

Lectores de chip en establecimientos.

Al tocar el borde recortado, el usuario puede determinar la posición correcta del chip. Esto reduce errores y evita bloqueos accidentales.

En términos prácticos, el sistema promueve mayor autonomía. Una persona con baja visión no necesita pedir ayuda para elegir la tarjeta adecuada o usarla en una transacción cotidiana.

¿Por qué es relevante en el contexto actual?

Aunque los pagos digitales y las billeteras electrónicas crecen, las tarjetas bancarias físicas siguen siendo esenciales en millones de transacciones diarias.

Según datos del Banco Mundial, más de mil millones de personas viven con algún tipo de discapacidad. Dentro de ese grupo, una proporción significativa enfrenta limitaciones visuales.

La accesibilidad bancaria no se limita a aplicaciones móviles compatibles con lectores de pantalla. También implica adaptar objetos físicos para que puedan utilizarse de forma independiente.

El estándar Touch Card forma parte de un enfoque más amplio de diseño inclusivo, que busca crear productos útiles para la mayor cantidad posible de usuarios desde su concepción.

¿Todas las tarjetas incluyen este sistema?

La implementación depende de cada banco emisor y del país. Aunque Mastercard estableció el estándar, la adopción es gradual. En algunos mercados ya es común encontrar tarjetas con recortes adaptativos; en otros aún se distribuyen modelos tradicionales.

La imagen que circuló en redes permitió que muchas personas notaran un detalle que ya estaba presente en sus propias tarjetas sin haberlo identificado.

¿Afecta la seguridad o el funcionamiento?

El recorte no altera la seguridad ni la durabilidad de la tarjeta.

Las tarjetas bancarias cumplen estándares internacionales de tamaño y resistencia definidos por normas ISO. El chip EMV, la banda magnética y la tecnología sin contacto funcionan de la misma manera.

El corte se ubica en una esquina específica que no interfiere con los componentes tecnológicos.