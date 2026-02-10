¿Aguinaldo extra? Así puedes ganar 4 mil pesos al año ahorrando en CETES

Ahorrar puede parecer complicado cuando el ingreso mensual apenas alcanza, pero existen instrumentos financieros que permiten convertir la constancia en un ingreso adicional real.

Uno de los más utilizados en México son los Certificados de la Tesorería de la Federación (CETES), una herramienta respaldada por el Gobierno federal y considerada de bajo riesgo. Con datos actualizados a enero de 2026, la tasa de los CETES a 91 días se ubica en 7.03% anual, lo que abre la puerta a generar un “aguinaldo extra” si se ahorra de forma disciplinada.

La pregunta es clara: ¿es posible ganar alrededor de 4 mil pesos en un año solo con CETES? La respuesta es sí, siempre que se establezca una meta clara y se mantenga una estrategia constante durante 12 meses.

Ahorro mensual: cuánto necesitas guardar para alcanzar la meta en un año

Para obtener aproximadamente 4 mil pesos de rendimiento anual, se necesita construir un ahorro cercano a 57 mil pesos invertidos en CETES a lo largo del año. Esto se debe a que, con una tasa anual de 7.03%, el rendimiento aproximado se calcula multiplicando el monto invertido por el porcentaje anual.

Si divides esa meta entre 12 meses, el ahorro requerido es de alrededor de 4,750 pesos mensuales. La estrategia consiste en invertir cada mes en CETES a 91 días y reinvertir el capital más los intereses conforme van venciendo, lo que permite aprovechar el interés compuesto sin asumir riesgos adicionales.

Al final del año, el monto total acumulado —suma de aportaciones más rendimientos— puede generar cerca de 4 mil pesos solo en intereses, un ingreso comparable a un aguinaldo modesto pero totalmente legal, transparente y sin necesidad de endeudarse. Esta práctica es especialmente útil para trabajadores independientes, personas sin prestaciones o quienes buscan complementar su ahorro tradicional.

Además, al tratarse de CETES a 91 días, el dinero no queda inmovilizado por largos periodos, lo que ofrece flexibilidad en caso de una emergencia.

Beneficios de ahorrar en CETES frente a otras opciones

Uno de los principales atractivos de CETES es su seguridad. Al estar respaldados por el Gobierno de México, son considerados uno de los instrumentos financieros con menor riesgo del mercado nacional, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y el Banco de México.

Otro beneficio clave es la accesibilidad. A través de la plataforma Cetesdirecto, cualquier persona puede invertir sin intermediarios y sin pagar comisiones. Aunque el monto mínimo de inversión es bajo, establecer una aportación mensual constante permite construir un ahorro significativo en el tiempo.

También destaca la liquidez. Al elegir plazos de 91 días, el dinero se renueva varias veces al año, lo que permite ajustar la estrategia según las condiciones económicas o las necesidades personales. A diferencia de otros productos financieros, no hay penalizaciones por no reinvertir.

CETES ayuda a proteger el ahorro frente a la inflación, algo que no ocurre cuando el dinero se mantiene sin rendimiento en una cuenta tradicional. Aunque no garantiza ganancias extraordinarias, sí ofrece estabilidad y previsibilidad, dos elementos clave para una planeación financiera responsable.