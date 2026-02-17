¡Peso retrocede tras dato económico de EU! Precio del dólar hoy 17 de febrero de 2026

El peso mexicano retrocede en la jornada de este martes tras darse a conocer datos de la actividad fabricante de Estados Unidos, con lo que el precio del dólar hoy 17 de febrero de 2026 cotiza en $17.19 unidades; conoce aquí el tipo de cambio en bancos de México.

La divisa mexicana registra una pérdida del 0.22%, a medida que el dólar estadunidense se valorizaba frente a una cesta de divisas internacionales, pese al informe económico que se dio a conocer este día.

El índice de actividad manufacturera en la región de Nueva York elaborado por la Reserva Federal, conocido como Empire State, cayó a 7.1 desde un 7.7 mostrado en enero. Un sondeo de Reuters entre analistas anticipaba que la cifra se situara en febrero en 7.0.

Para el resto de la jornada está previsto que los funcionarios de la Fed, Michael Barr y Mary Daly, se presenten en diversos eventos.

Dólar hoy a peso mexicano del 17 de febrero de 2026

El precio del dólar hoy 17 de febrero de 2026 en bancos de México* arranca en:

BBVA México - 16.32 pesos a la compra y 17.46 pesos a la venta.

- 16.32 pesos a la compra y 17.46 pesos a la venta. Banamex - 16.64 pesos a la compra y 17.59 pesos a la venta.

- 16.64 pesos a la compra y 17.59 pesos a la venta. Banorte - 16.00 pesos a la compra y 17.50 pesos a la venta.

- 16.00 pesos a la compra y 17.50 pesos a la venta. Banco Afirme - 16.40 pesos a la compra y 17.80 pesos a la venta.

- 16.40 pesos a la compra y 17.80 pesos a la venta. Scotiabank - 15.10 pesos a la compra y 18.70 pesos a la venta.

*Tipo de cambio a las 10:25 horas

Con información de Reuters

vjcm