¡Peso opera estable! Precio del dólar hoy 16 de febrero de 2026

El peso mexicano arranca la jornada estable, a la espera de las minutas de los más recientes encuentros de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed, por sus siglas en inglés) y el Banco de México (Banxico), con lo que el precio del dólar hoy 16 de febrero de 2026 cotiza en $17.15 unidades; conoce aquí el tipo de cambio en bancos de México este lunes.

La divisa mexicana cotiza casi sin cambios frente a las 17.1550 unidades del precio de referencia del viernes, debido a la ausencia mayoritaria de participantes estadunidenses debido al feriado del Día de los Presidentes.

Tanto el Banco de México como la Reserva Federal mantuvieron sin cambios sus tasas de interés en sendas reuniones, sin embargo, la expectativa de los inversionistas es que vuelvan a recortarlas más adelante en el año.

Por lo pronto para el resto de la jornada de este lunes, se espera que el tipo de cambio oscile en un estrecho rango de 17.09 a 17.22 pesos por dólar, de acuerdo con analistas de la firma Banco Base.

Dólar hoy a peso mexicano del 16 de febrero de 2026

El precio del dólar hoy 16 de febrero de 2026 en bancos de México* arranca en:

BBVA México - 16.32 pesos a la compra y 17.45 pesos a la venta.

- 16.32 pesos a la compra y 17.45 pesos a la venta. Banamex - 16.63 pesos a la compra y 17.59 pesos a la venta.

- 16.63 pesos a la compra y 17.59 pesos a la venta. Banorte - 15.95 pesos a la compra y 17.45 pesos a la venta.

- 15.95 pesos a la compra y 17.45 pesos a la venta. Banco Afirme - 16.40 pesos a la compra y 17.80 pesos a la venta.

- 16.40 pesos a la compra y 17.80 pesos a la venta. Scotiabank - 16.20 pesos a la compra y 17.70 pesos a la venta.

*Tipo de cambio a las 9:03 horas

Con información de Reuters

vjcm