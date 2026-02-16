¿Trabajaste hasta tarde? Así se calcula el pago de horas extra en México

El pago de horas extra en México es un derecho establecido en la Ley Federal del Trabajo (LFT) y respaldado por la Profedet. Si laboras tiempo adicional, es clave conocer cómo se calcula el monto correspondiente y qué hacer si tu empresa no cumple con esta obligación.

La Ley Federal del Trabajo (LFT) establece que la jornada laboral es el periodo en el que el trabajador está a disposición del empleador. Estos límites deben quedar definidos en el contrato y, si se rebasan, el tiempo adicional debe pagarse conforme a lo que marca la ley.

¿Cómo se calcula el pago de horas extra?

La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) detalla que el trabajo extraordinario se paga de manera distinta según el número de horas acumuladas en la semana.

Primeras 9 horas extra: pago doble

Las primeras nueve horas extraordinarias trabajadas en una semana deben pagarse al doble del salario por hora.

Por ejemplo, si tu sueldo equivale a 50 pesos por hora, cada hora extra dentro de ese límite deberá pagarse en 100 pesos. Este cálculo se realiza por cada hora adicional laborada y se suma al salario ordinario.

Es importante recordar que el conteo es semanal, no diario.

Más de 9 horas extra: pago triple

Cuando se superan las nueve horas extraordinarias en la misma semana, las horas adicionales deben pagarse al triple.

Siguiendo el mismo ejemplo, si ganas 50 pesos por hora, cada hora que exceda ese límite deberá pagarse en 150 pesos.

Este esquema busca desincentivar jornadas excesivas y proteger la salud del trabajador, además de garantizar una compensación mayor por el desgaste adicional.

Casos por riesgo o emergencia

Si la jornada se prolonga por una situación de riesgo o para evitar daños en la empresa, también se aplican los mismos criterios: pago doble dentro de las primeras nueve horas y triple cuando se excede ese tope.

¿Cómo reclamar el pago de horas extra?

Si detectas que no te están pagando correctamente el tiempo extraordinario, el primer paso es acercarte a tu jefe o al área de recursos humanos. Si no obtienes respuesta, puedes acudir a la Profedet, que ofrece asesoría y representación legal gratuita.

Tienes hasta un año para exigir el pago de horas extra no cubiertas.

Para iniciar el proceso, se recomienda llevar:

Identificación oficial.

Nombre completo del trabajador.

Domicilio de la empresa.

Recibos de nómina.

Cualquier papel o comprobante relacionado con el problema laboral o el pago que no se haya realizado.

Con esta información, el personal de la Procuraduría analizará tu caso, explicará tus derechos y orientará sobre los pasos a seguir, ya sea mediante conciliación o acciones legales.

Nuevo límite de horas extra en México

Actualmente, la LFT permite hasta nueve horas extra semanales pagadas al doble y las posteriores al triple. Sin embargo, con la reforma reciente se establecen nuevas reglas sobre su distribución: