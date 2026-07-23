Coca-Cola FEMSA lidera evaluación de sostenibilidad de la BMV.

La sostenibilidad se consolida como uno de los principales factores de competitividad para las empresas que cotizan en bolsa. En ese contexto, Coca-Cola FEMSA obtuvo la calificación más alta entre todas las emisoras evaluadas por la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), un resultado que coloca a la compañía al frente del desempeño corporativo en criterios ambientales, de gobernanza y económicos.

Durante la décima quinta edición del Foro de Emisoras, la BMV reconoció a la empresa con el Mejor Total Score CSA, la máxima distinción otorgada a partir de la Evaluación de Sostenibilidad Corporativa (CSA) de S&P Global. La compañía también recibió el Mejor Total Environmental Score CSA en México y el Mejor Total Governance & Economic Score CSA en México.

Los resultados provienen de la metodología de S&P Global, considerada una de las principales referencias internacionales para medir el desempeño empresarial en criterios ambientales, sociales, económicos y de gobernanza, aspectos que cada vez tienen mayor peso entre inversionistas y mercados financieros.

Ian Craig, CEO de Coca-Cola FEMSA, afirmó que el reconocimiento refleja la incorporación de la sostenibilidad en la estrategia de negocio y en la operación de la compañía, así como el trabajo de sus colaboradores en los distintos mercados donde participa.

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Nos da mucho gusto recibir este reconocimiento, que refleja una integración efectiva de la sostenibilidad en la estrategia y operación del negocio, así como el compromiso de miles de colaboradores para seguir generando valor compartido en cada mercado donde operamos", señaló.

De acuerdo con la empresa, la evaluación reconoce avances en áreas como acción climática, gestión del agua, economía circular, bienestar de los colaboradores, además del fortalecimiento de la gobernanza corporativa y la transparencia.

Para Coca-Cola FEMSA, el resultado también respalda una estrategia orientada a convertir la gestión responsable en un factor de crecimiento y de creación de valor para las comunidades donde mantiene operaciones.

El reconocimiento llega en un contexto en el que los indicadores ESG adquieren mayor relevancia para la toma de decisiones de inversión y para la evaluación del desempeño corporativo, al tiempo que las emisoras fortalecen sus estrategias de sostenibilidad como parte de sus modelos de negocio.