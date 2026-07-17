¿El dinero no te alcanza? Cómo organizar tus finanzas en la vida adulta.

La transición hacia la vida adulta suele presentarse sin previo aviso. Decisiones como la gestión de la salud, la adquisición de una vivienda o la determinación de vivir pareja transforman la relación que las personas mantienen con su dinero.

La administración de las finanzas personales ha dejado de ser un tema técnico para consolidarse como un pilar fundamental del bienestar integral de la población.

De acuerdo con la última Encuesta de Salud Financiera realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 36.9% de la población en México experimenta un elevado nivel de estrés financiero.

Sofía Macías, autora de la saga de finanzas personales e inversiones Pequeño Cerdo Capitalista, advierte sobre la urgencia de buscar alternativas viables para evitar que los proyectos personales y profesionales se diluyan ante las presiones económicas cotidianas.

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Una de sus recomendaciones es asumir los compromisos financieros de la adultez no como una carga limitante, sino como la vía para obtener mayor libertad de elección, opciones de crecimiento y un amplio margen de maniobra.

Asegura que se debe tener claro que no existe un checklist o lista de requisitos universal que determine el éxito de un adulto. “Lo primordial es tomar decisiones financieras que se encuentren verdaderamente alineadas con el futuro que cada persona desea construir”.

Sugiere entender que cada acción financiera actual representa una inversión o una deuda con uno mismo.

Acciones como contratar un seguro de gastos médicos o constituir un fondo de emergencias sólido serán sumamente agradecidas por el yo del futuro en el mediano y largo plazo”.

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Además, ante la acumulación de pendientes, la clave del éxito radica en elaborar una lista clara, establecer prioridades lógicas y concentrar la energía en resolver una sola tarea a la vez.

También propone derribar el mito de que el adulto contemporáneo debe resolver y saber absolutamente todo. “Buscar información de valor y apoyarse en especialistas, libros de referencia o herramientas digitales marca la diferencia entre el éxito y el fracaso”.

Como una respuesta directa y cercana a estas problemáticas, Macías presenta su nuevo libro, Finanzas para la Vida Adulta, definida como una guía práctica y realista para enfrentar las etapas en las que la vida se torna seria y costosa.

Este libro busca ser el aliado para resolver retos complejos que no se enseñan en las aulas de clase: desde proteger la salud personal sin descapitalizarse, hasta simplificar el proceso de compra de un inmueble o estructurar las finanzas en pareja y familia sin mermar las relaciones afectivas.

Finanzas para la Vida Adulta ya está disponible en todas las librerías y tiendas en línea, incluso está disponible en audiolibro, para aquellos que decidan dar el paso del agobio a la estabilidad.