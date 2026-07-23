México asegura ventaja arancelaria y exención del 85% en sus exportaciones hacia Estados Unidos

Las delegaciones comerciales de México y Estados Unidos concluyeron en la Ciudad de México la tercera ronda de conversaciones bilaterales para la revisión del T-MEC. En este encuentro, encabezado por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y el Representante Comercial estadounidense, Jamieson Greer, se confirmó que el 85% de las exportaciones mexicanas mantendrán el beneficio de arancel cero al cumplir con las normas del acuerdo regional.

Durante las negociaciones celebradas del 21 al 23 de julio de 2026, la representación de Estados Unidos notificó la sustitución de las tarifas aplicadas bajo la Sección 122 por aranceles fundamentados en la Sección 301, enfocados en temas de trabajo forzado. Para el caso mexicano, el gravamen del 10% previsto bajo la nueva disposición reemplaza de manera directa al porcentaje previo sin generar cargas adicionales, preservando de manera íntegra el trato preferencial y la competitividad comercial en la región.

Al respecto, las mesas de trabajo registraron avances sustanciales en temas clave para la integración productiva regional. Destacan los consensos alcanzados en los sectores de acero, aluminio y sus derivados, así como el diseño de mecanismos para el fortalecimiento de las cadenas de valor estratégicas y la sustitución de importaciones provenientes de Asia, en un esfuerzo por blindar la seguridad económica de América del Norte.

Ambas representaciones acordaron dar continuidad a la agenda de trabajo e instalar la cuarta ronda de conversaciones bilaterales durante la primera quincena de septiembre. La siguiente fase de negociación buscará consolidar las propuestas orientadas a mejorar la competitividad industrial y generar condiciones laborales propicias para los trabajadores y empresas de ambas naciones.