Arca Continental reporta fortaleza financiera; ventas alcanzan 63 mil 489 mdp.

La embotelladora Arca Continental, considerada la segunda más grande de Coca-Cola en América Latina, dio a conocer los resultados financieros del segundo trimestre de 2026 (2T26), en el que reportó ventas netas consolidadas por 63 mil 489 millones de pesos y un EBITDA de 13 mil 133 millones de pesos, desempeño que reflejó la capacidad de la compañía para mantener su rentabilidad pese a un entorno económico complejo.

Durante el periodo, la operación en México enfrentó diversos desafíos derivados de la entrada en vigor del nuevo impuesto a las bebidas, una menor dinámica en el consumo interno y condiciones climáticas desfavorables en regiones relevantes para el negocio. Estos factores afectaron el comportamiento del mercado y ejercieron presión sobre los volúmenes de venta.

Durante el segundo trimestre de 2026 mantuvimos incremento en volumen consolidado y alcanzamos un margen EBITDA de 20.7%, reflejo de la resiliencia de nuestro modelo de negocio. En un entorno de consumo retador, volatilidad en algunos mercados y la entrada en vigor del nuevo impuesto en México, avanzamos con una gestión financiera efectiva, al tiempo que fortalecimos nuestra conexión con los consumidores durante la Copa de Futbol”, señaló Arturo Gutiérrez, director general de Arca Continental.

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En su principal mercado de operación, la empresa registró una caída de 2.5% en el volumen total de ventas durante el segundo trimestre. Sin embargo, la compañía consiguió mantener un margen EBITDA consolidado de 20.7%, resultado que respaldó el desempeño operativo del grupo en los distintos países donde tiene presencia.

La empresa detalló que, sin considerar los efectos de la apreciación del peso frente a las monedas de sus mercados internacionales, las ventas netas habrían crecido 5.0% a tasa anual en el trimestre y 6.8% durante el primer semestre, cuando alcanzaron un monto acumulado de 120 mil 616 millones de pesos.

Arca Continental reporta fortaleza financiera; ventas alcanzan 63 mil 489 mdp. Canva

Respecto a la utilidad, Arca Continental informó que obtuvo una Utilidad Neta consolidada de 4 mil 952 millones de pesos, cifra 9.4% inferior al segundo trimestre de 2025, resultado influido por el comportamiento del tipo de cambio y por un mayor costo integral de financiamiento. Con ello, la empresa registró un margen neto de 7.8 por ciento.