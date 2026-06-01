Hutchison Ports México presentó su estrategia de crecimiento y transformación operativa durante el Hutchison Summit 2026, encuentro realizado en la Ciudad de México que reunió a clientes, aliados logísticos, importadores, exportadores y representantes de la industria para conocer los proyectos que marcarán el futuro de la compañía en el país.

El evento tuvo lugar en el Papalote Museo del Niño y sirvió como escenario para compartir la visión de largo plazo de la empresa, sustentada en cinco pilares fundamentales: inversión, infraestructura, incremento de capacidad, innovación tecnológica y sustentabilidad.

La compañía destacó que la evolución de la logística moderna ya no depende únicamente de la infraestructura física, sino también de la capacidad de anticipar necesidades, integrar operaciones y generar confianza entre clientes y socios estratégicos.

Como parte de esta visión, Hutchison Ports México impulsa uno de los programas de expansión y modernización más ambiciosos de su historia en el país, con el objetivo de incrementar hasta 60% su capacidad operativa mediante nuevas inversiones, ampliación de terminales y optimización de procesos.

“Actualmente los clientes requieren mucho más que infraestructura. Necesitan visibilidad, capacidad de respuesta y aliados que entiendan la importancia de cada operación. Nuestra estrategia busca precisamente eso: construir soluciones integradas que permitan operar con mayor eficiencia, control y certeza”, señaló Jorge Magno Lecona Ruiz, director general de Hutchison Ports México, América Latina y el Caribe.

Hutchison Ports México acelera expansión portuaria; invierte mil 200 millones de dólares Especial

Durante el encuentro se informó que los proyectos estratégicos actualmente en marcha representan inversiones por 1,232 millones de dólares. Entre ellos destacan la Fase III de Hutchison Ports LCT, en Lázaro Cárdenas, que contempla 28 hectáreas adicionales y 345 metros de muelle, así como la Fase II de Hutchison Ports ICAVE, en Veracruz, considerada una de las expansiones más relevantes del Golfo de México.

Asimismo, la empresa anunció nuevas inversiones en Ensenada, Manzanillo e Hidalgo para fortalecer la conectividad logística nacional, elevar la productividad y responder al crecimiento derivado de las cadenas globales de suministro y del fenómeno de nearshoring.

En materia tecnológica, Hutchison Ports mostró la evolución de sus terminales inteligentes mediante herramientas de digitalización, automatización e inteligencia artificial. Entre las innovaciones destacan el sistema operativo terminal nGen, centros de control inteligentes, monitoreo en tiempo real, operación remota de grúas, accesos automatizados y modelos predictivos para optimizar la toma de decisiones.

Estas tecnologías permiten reducir tiempos operativos, mejorar la trazabilidad de la carga y ofrecer mayor visibilidad y eficiencia a clientes y socios logísticos. Paralelamente, la compañía avanza en la incorporación de grúas eléctricas, simulación operativa para disminuir emisiones y procesos enfocados en reducir la intensidad de carbono bajo los objetivos globales Net Zero hacia 2050.

Actualmente, Hutchison Ports opera terminales estratégicas en Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Veracruz, Ensenada e Hidalgo mediante unidades como TIMSA, LCT, ICAVE, TNG, EIT, ECV y TILH. Desde 2022 mantiene una estrategia de modernización constante que incluye proyectos como la ampliación de TIMSA en Manzanillo y el desarrollo de un nuevo patio externo de 6.2 hectáreas en 2026. Asimismo, Hutchison Ports EIT en Ensenada desarrolla obras que incorporan 300 metros de muelle y elevarán su capacidad estática a más de 7 mil 500 TEUs. Con estas acciones, la compañía busca fortalecer la capacidad logística nacional y consolidarse como un socio estratégico para el desarrollo económico y comercial de México.