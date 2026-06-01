HR Ratings ve estabilidad para México, pero advierte riesgos externos futuros

Pedro Latapí, director general de HR Ratings, dijo en entrevista con Negocios en Imagen:

HR Ratings mantuvo la calificación soberana de México en BBB+ con perspectiva estable, al considerar que los principales indicadores económicos (crecimiento, inflación, tipo de cambio y contexto global) no muestran cambios suficientes para justificar una modificación.

Previó un crecimiento económico lento de entre 1% y 1.5%, condicionado por la volatilidad global, la renegociación del T-MEC y la relación comercial con Estados Unidos, aunque no lo consideró un riesgo inmediato para cambiar su perspectiva.

Consideró que Pemex sigue estrechamente ligada a las finanzas públicas del país, por lo que su endeudamiento forma parte central del análisis soberano, mientras que una desaceleración mayor en Estados Unidos sí podría impactar negativamente a México.