La gestión del agua en México ha entrado en una nueva etapa marcada por la digitalización, la captación pluvial y el monitoreo inteligente en tiempo real, tecnologías que ya no solo buscan resolver problemas de abastecimiento, sino también mejorar la eficiencia operativa y reducir riesgos para hogares e industrias.

Así lo señaló Héctor Prado, director de Marketing de Rotoplas, durante su participación en el ESG Forum México 2026, realizado en la Ciudad de México, donde especialistas y empresas discutieron los desafíos de disponibilidad hídrica y sostenibilidad hacia 2030.

En el panel “Agua 2030: Riesgo, disponibilidad y competitividad para México”, Prado afirmó que la sustentabilidad dejó de ser únicamente un objetivo ambiental para convertirse en un factor estratégico para la continuidad operativa y la competitividad empresarial.

“La sustentabilidad ya no es opcional; hoy es crítica para las empresas”, sostuvo.

El directivo explicó que el crecimiento urbano, las sequías recurrentes y la presión sobre acuíferos han acelerado la necesidad de adoptar soluciones descentralizadas basadas en almacenamiento, captación de lluvia, tratamiento local y automatización.

“Las lluvias en México no paran, hoy más del 80% de esa lluvia se nos va entre las manos”, señaló.

Como parte de esta estrategia, Rotoplas ha puesto un fuerte enfoque en el desarrollo de sus soluciones de Captación de Agua de Lluvia. Un ejemplo de ello, es su nueva planta de Ixtapaluca, donde se instaló una de los sistemas más eficientes en captación de agua de lluvia, gracias a esta actualmente el 80% del agua utilizada en la operación de la planta de Rotoplas proviene de esta fuente y ya no de la red de agua que llega a la comunidad.

Con tecnología inteligente y captación pluvial, México sería líder en AL contra crisis hídrica Especial

Tecnología hídrica para hogares

Otro de los temas abordados durante el panel fue el uso de tecnología inteligente para mejorar la gestión del agua en hogares y edificios, particularmente ante problemas relacionados con presión insuficiente, fugas y desperdicio.

“Más de la mitad de los que estamos acá, muchas veces nos hemos bañado con un chorrito de agua o abres el grifo para lavar los platos y no sale agua”, comentó Prado.

El directivo señaló que Rotoplas ha incorporado sensores, monitoreo y sistemas de alerta en soluciones de almacenamiento y presurización para permitir una supervisión más eficiente del consumo y detectar anomalías en tiempo real.

Asimismo, mencionó que recientemente la compañía lanzó un sistema inteligente de presurización integrado a sus tinacos, orientado a reducir el consumo energético, mejorar la presión de agua y simplificar su instalación en viviendas, es que hoy más de la mitad de la población en México padece presión de agua.

Además de las soluciones para el hogar, Rotoplas presentó avances en proyectos de captación pluvial y monitoreo remoto en escuelas mediante el programa Escuelas con Agua, desarrollado junto con Fundación Coca-Cola México e Isla Urbana.

De acuerdo con la empresa, el programa ya suma mil sistemas de captación pluvial instalados en escuelas del país, con capacidad para recolectar entre 500 mil y un millón de litros de agua al año y monitoreo satelital para supervisar su funcionamiento.

Durante el ESG Forum México 2026 también participaron representantes de Coca-Cola, QBE Water Regeneration Systems y Conagua, quienes coincidieron en la necesidad de acelerar soluciones sostenibles para enfrentar el estrés hídrico y fortalecer la resiliencia operativa y social del país.