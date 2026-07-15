Hacienda: concentran en una sola licitación arrendamiento de hasta 18 mil vehículos.

La Secretaría de Hacienda inició el proceso para contratar, mediante una licitación pública consolidada, el servicio de arrendamiento vehicular que utilizarán más de 90 dependencias y entidades de la Administración Pública Federal durante los próximos cuatro años.

La convocatoria LA-06-400-006400001-N-11-2026, publicada el pasado 18 de junio en la plataforma Compras MX, contempla la contratación de entre 10 mil 422 y 18 mil 217 unidades, que abarcan automóviles, camionetas, camiones de diversas capacidades, tractocamiones, motocicletas, autobuses, montacargas y vehículos especializados para distintas actividades operativas.

De acuerdo con las bases del procedimiento, el contrato tendrá una vigencia de 48 meses y ejercerá recursos de los presupuestos federales correspondientes a los años 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030.

La contratación forma parte del esquema de compras consolidadas impulsado por la Secretaría de Hacienda, mecanismo mediante el cual distintas instituciones concentran su demanda de bienes y servicios en un solo procedimiento con el propósito de obtener mejores condiciones económicas y reducir costos administrativos.

El procedimiento se desarrolla bajo la modalidad de licitación pública electrónica a través de la plataforma Compras MX y se encuentra sujeto a lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como a los mecanismos de supervisión previstos en esa legislación.

Especial

Entre las instituciones que participarán en el contrato se encuentran las secretarías de Hacienda, Relaciones Exteriores, Salud e Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, además de Petróleos Mexicanos (Pemex), IMSS-Bienestar, Banco del Bienestar, la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), el Instituto Nacional de Cancerología (Incan), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, entre otros organismos federales.

Las bases establecen que el servicio comprenderá el arrendamiento de las unidades, así como el mantenimiento preventivo y correctivo, la sustitución de vehículos cuando resulte necesario y la disponibilidad operativa de la flotilla durante la vigencia del contrato.

En la etapa de presentación y apertura de proposiciones, realizada el pasado 10 de julio, participaron 11 empresas del sector de arrendamiento vehicular: A2DAHT Health México, Capital Rent, Casanova Vallejo, Grupo Turbofin, Impulsa Tu Ganancia, Integra Arrenda, Jet Van Car Rental, Lumo Financiera del Centro, Metric and Cars, Supervisión Técnica del Norte y el consorcio integrado por Ferbel Norte y Soluciones Integrales e Innovación Tecnológica Sustentable.

El calendario del procedimiento establece que el fallo se dará a conocer el 31 de julio, mientras que el inicio del contrato está previsto para el 28 de agosto.

La Secretaría de Hacienda ha señalado que el esquema de contrataciones consolidadas busca extenderse a otros bienes y servicios utilizados por la Administración Pública Federal, entre ellos equipo de cómputo, medicamentos, equipo médico, papelería y servicios de limpieza, como parte de la estrategia para concentrar adquisiciones gubernamentales mediante procesos nacionales de contratación.