Cómo ayuda JustMarkets a reaccionar a los traders de FX ante las sorpresas del IPC

Lo que muchos pasan por alto el día del Indice de Precios al Consumidor (IPC) es que el dato en sí no es lo que mueve al mercado. La reacción habitual es mirar si una cifra de 3.4% es alta o baja, pero eso ya está descontado de antemano. El verdadero motor del EUR/USD es la diferencia entre el dato real y lo que el mercado esperaba.

Incluso una lectura de 3.4% puede provocar debilidad del dólar si los traders esperaban una inflación más alta y también puede ocurrir lo contrario: datos más débiles, pero mejores que las expectativas del consenso, pueden impulsar su fortaleza. Según investigaciones de la Reserva Federal , el factor que mueve los precios es el componente sorpresa, no el dato principal.

Por qué la brecha frente a las expectativas es más importante que el nivel

Factores principales:

• IPC mensual y IPC core

• Inflación subyacente de servicios

• Revisiones de los datos del período anterior

• Expectativas del mercado sobre la política de los bancos centrales

Cómo calcular la sorpresa

Empieza con la métrica más simple: sorpresa = IPC real − IPC esperado por el consenso.

El consenso proviene del pronóstico del calendario económico y refleja el posicionamiento del mercado. Luego, es necesario comprobar su reacción a través de las tasas. La secuencia suele ser: sorpresa del CPI → cambio en los rendimientos de corto plazo → movimiento del USD → ajuste del sentimiento.

Los traders suelen utilizar esta metodología junto con el Calendario Económico de JustMarkets para seguir publicaciones de alto impacto en tiempo real.

Cómo suele verse el movimiento intradía

Las reacciones al Indice de Precios al Consumidor suelen darse en tres etapas. La primera es el shock inicial del dato principal, con una posible reacción de los algoritmos en cuestión de segundos. Luego llega la etapa de interpretación, con un marco de 15 a 60 minutos, en la que se analizan los datos core y la confirmación de los rendimientos. Después, el movimiento puede continuar o revertirse.

Enfoques para operar el día del Indice de Precios al Consumidor

Existen dos enfoques comunes para operar el Indice de Precios al Consumidor.

• El enfoque de momentum requiere consistencia entre el dato principal, la sorpresa core y la confirmación de los rendimientos.

• El enfoque de fade requiere dislocaciones, como la ausencia de confirmación de los rendimientos frente al movimiento del FX o divergencias entre el dato principal y los datos core.

La gestión del riesgo es crucial. La mayoría de los traders limita el tamaño de su posición al 0.25%-0.50% de su capital debido al aumento de los spreads y al slippage.

Una forma de prepararse para la próxima publicación del IPC