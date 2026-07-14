¡Peso avanza tras cifras de la inflación de EU! Precio del dólar hoy 14 de julio de 2026

El peso mexicano registró una jornada positiva este martes al apreciarse un 0.50%, cotizando en 17.4322 unidades por dólar. Este avance de la moneda mexicana responde a un debilitamiento generalizado de la divisa estadunidense a nivel global.

El catalizador principal de este movimiento fue la publicación de los datos de inflación en Estados Unidos, los cuales mostraron un enfriamiento mucho mayor al esperado por los mercados financieros durante el mes de junio.

Inflación de EU cae más de lo previsto

La Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento del Trabajo informó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Estados Unidos tuvo un comportamiento sorpresivo:

Contracción mensual: El IPC descendió un 0.4% en junio, superando ampliamente la disminución del 0.1% que pronosticaban los economistas encuestados por Reuters.

Avance interanual: En los últimos 12 meses, el indicador se ubicó en un 3.5%, por debajo del 3.8% que esperaba el mercado.

Tras conocerse estas cifras, los operadores financieros redujeron inmediatamente sus apuestas sobre una posible subida en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed) en su próxima reunión programada para el 28 y 29 de julio. Un freno en las tasas le resta atractivo al dólar frente a monedas de mercados emergentes como el peso.

Tensión en Medio Oriente mantiene alerta a los mercados

A pesar del optimismo generado por los datos económicos, los inversionistas mantienen cautela ante la escalada de tensiones geopolíticas.

El mercado sigue de cerca la situación en Medio Oriente, luego de que el cierre del estrecho de Ormuz desatara una intensificación en el intercambio de ataques entre Estados Unidos e Irán. Esta inestabilidad podría generar volatilidad en los precios de los energéticos y, en consecuencia, impactar el tipo de cambio en los próximos días.

Dólar hoy a peso mexicano del 14 de julio de 2026

El precio del dólar hoy 14 de julio de 2026 en bancos de México* arranca en:

BBVA México - 16.58 pesos a la compra y 17.71 pesos a la venta.

- 16.58 pesos a la compra y 17.71 pesos a la venta. Banamex - 16.88 pesos a la compra y 17.88 pesos a la venta.

- 16.88 pesos a la compra y 17.88 pesos a la venta. Banorte - 16.25 pesos a la compra y 17.75 pesos a la venta.

- 16.25 pesos a la compra y 17.75 pesos a la venta. Banco Afirme - 16.50 pesos a la compra y 18.10 pesos a la venta.

- 16.50 pesos a la compra y 18.10 pesos a la venta. Scotiabank - 16.90 pesos a la compra y 18.10 pesos a la venta.

Al momento Dólar en México Actualizado: 14 de julio de 2026 • 10:20 hrs BBVA México Compra $16.58 Venta $17.71 Banamex Compra $16.88 Venta $17.88 Banorte Compra $16.25 Venta $17.75 Banco Afirme Compra $16.50 Venta $18.10 Scotiabank Compra $16.90 Venta $18.10

*Tipo de cambio a las 10:20 horas

Con información de Reuters