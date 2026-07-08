Sheinbaum presume cifras económicas; estos son los 12 indicadores clave

La economía mexicana se ha fortalecido tanto en cifras domésticas como de intercambio comercial con el exterior, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en la rueda de prensa matutina.

Las cifras fueron presentadas por el secretario de Hacienda, Edgar Amador, y por el titular del IMSS, Zoé Robledo.

Sheinbaum hizo un resumen de 12 indicadores que, afirmó, demuestran que el país está en una buena situación económica.

“Estamos entre los diez países con mayor inversión extranjera directa. Dos, México, primer lugar entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) con mayores incrementos a los salarios desde 2018. Tercero, México con la segunda tasa de desempleo más baja de todos los países integrantes de la OCDE, solo detrás de Japón. Cuatro récord histórico en empleos formales en junio de 2026, con 22 millones 277 mil 704 (asegurados), cinco salarios de cotización, el más alto de la historia con 669 pesos diarios”, explicó Sheinbaum.

Además, la economía de México también se ha mostrado estable a nivel internacional.

“El intercambio comercial entre México y Estados Unidos alcanzó 839 mil millones de dólares, cifra histórica. Seguimos siendo el principal socio comercial de Estados Unidos. Siete. México vende más al mundo. Las exportaciones alcanzaron el récord histórico de 723 mil millones de dólares”, expuso la titular del Ejecutivo.

Además, destacó que en abril de 2026, la inversión fija tuvo un crecimiento de 5.1 por ciento respecto al año anterior; el indicador mensual de consumo privado creció 2.1 por ciento respecto al año anterior, la actividad económica mantiene una tendencia creciente y alcanza un nuevo máximo.

La presidenta dijo que la actividad industrial repuntó en abril y alcanzó su mayor nivel desde octubre de 2024, y la inflación sigue bajando, al llegar a 3.6 por ciento, su menor nivel en ocho meses, detalló la presidenta.