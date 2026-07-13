¡Peso se debilita ante escalada de EU e Irán! Precio del dólar hoy 13 de julio de 2026

El peso mexicano inició la semana con depreciación, arrastrado por un clima de aversión al riesgo en los mercados globales. El recrudecimiento del conflicto en Medio Oriente y la expectativa por datos económicos clave en Estados Unidos han llevado a los inversionistas a refugiarse en el dólar, golpeando a la moneda local.

Al inicio de la jornada, la moneda mexicana cotizaba en 17.4816 unidades por dólar. Esto representa una pérdida del 0.10% frente al precio de referencia del viernes registrado por LSEG.

El principal factor geopolítico que presiona al peso es la escalada de tensiones entre Estados Unidos e Irán. Durante el fin de semana, se registró un intenso intercambio de ataques entre ambas fuerzas.

La situación se agravó luego de que Teherán:

Atacara instalaciones estadounidenses en varios países del golfo Pérsico.

Anunciara un nuevo cierre del estrecho de Ormuz, una ruta crítica para el comercio mundial y el suministro de petróleo.

Esta inestabilidad ha reducido drásticamente el apetito por activos de riesgo, como las monedas de mercados emergentes, provocando la caída del peso.

Semana clave para la Fed y la inflación

Además de la geopolítica, los mercados financieros están a la expectativa de la agenda económica en Estados Unidos, la cual definirá la ruta del tipo de cambio en los próximos días:

Datos de inflación (IPC): Este martes se publicarán las cifras del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondientes a junio. Una lectura superior a la esperada podría reavivar las apuestas por un incremento en las tasas de interés, mientras que una cifra menor podría dar un respiro al peso mexicano. Nueva era en la Reserva Federal: Los inversionistas estarán atentos a la primera comparecencia ante el Congreso de Kevin Warsh como presidente de la Reserva Federal, buscando pistas sobre la futura política monetaria. La perspectiva del mercado: De acuerdo con Grupo Financiero Banorte, la postura de la política monetaria estadounidense podría mantenerse estable a pesar de la volatilidad. "En nuestra opinión, la Fed se mantendrá sin cambios en lo que resta del año", señaló la institución financiera.

Dólar hoy a peso mexicano del 13 de julio de 2026

El precio del dólar hoy 13 de julio de 2026 en bancos de México* arranca en:

BBVA México - 16.64 pesos a la compra y 17.78 pesos a la venta.

- 16.64 pesos a la compra y 17.78 pesos a la venta. Banamex - 16.98 pesos a la compra y 17.95 pesos a la venta.

- 16.98 pesos a la compra y 17.95 pesos a la venta. Banorte - 16.30 pesos a la compra y 17.80 pesos a la venta.

- 16.30 pesos a la compra y 17.80 pesos a la venta. Banco Afirme - 16.50 pesos a la compra y 18.10 pesos a la venta.

- 16.50 pesos a la compra y 18.10 pesos a la venta. Scotiabank - 17.00 pesos a la compra y 18.10 pesos a la venta.

Al momento Dólar en México Actualizado: 13 de julio de 2026 • 09:45 hrs BBVA México Compra $16.64 Venta $17.78 Banamex Compra $16.98 Venta $17.95 Banorte Compra $16.30 Venta $17.80 Banco Afirme Compra $16.50 Venta $18.10 Scotiabank Compra $17.00 Venta $18.10

*Tipo de cambio a las 09:45 horas

Con información de Reuters