¡Peso se aprecia tras datos económicos de EU! Precio del dólar hoy 15 de julio de 2026

El peso mexicano registra una jornada positiva este miércoles, logrando apreciarse frente al dólar estadunidense. Este movimiento al alza fue impulsado por la reciente divulgación de las cifras del Índice de Precios al Productor (IPP) en Estados Unidos, las cuales resultaron menores a lo previsto por los mercados financieros.

La moneda mexicana cotizó en 17.3886 unidades por dólar, lo que representa una ganancia del 0.18%. Este avance se da a medida que el billete verde retrocede ligeramente frente a una cesta de divisas internacionales, favoreciendo el apetito de los inversionistas por activos de mercados emergentes como el mexicano.

¿Por qué bajó el dólar frente al peso mexicano?

El principal catalizador de esta apreciación del peso fue el reporte de inflación mayorista en Estados Unidos. Los datos sugieren que las presiones inflacionarias están cediendo, lo que presiona al dólar y refuerza las apuestas de los mercados hacia una moderación en la política monetaria.

Los datos clave del reporte revelan lo siguiente:

Caída mensual: El Índice de Precios al Productor para la demanda final cayó un 0.3% el mes pasado, sorprendiendo a los analistas de Reuters que esperaban que el indicador se mantuviera estable.

Inflación anual: En el periodo de 12 meses hasta junio, el IPP se ubicó en un 5.5%, mostrando una clara desaceleración frente al 6.0% registrado en el mes de mayo.

Perspectivas de la Reserva Federal y riesgos latentes

En medio de este panorama, las declaraciones de los funcionarios de la Reserva Federal han sido clave para el comportamiento de las divisas.

John Williams, presidente de la Fed de Nueva York, señaló recientemente que, si bien la inflación es "indudablemente demasiado alta", existen señales de que podría haber alcanzado ya su punto máximo. Estas palabras dieron un soporte adicional al peso mexicano, al alimentar la esperanza de que no habrá incrementos agresivos en las tasas de interés a corto plazo.

No obstante, los expertos advierten que los mercados deben mantenerse cautelosos. A pesar del optimismo económico derivado de los datos de inflación, persisten riesgos globales, particularmente debido a las crecientes tensiones geopolíticas en el Oriente Medio, las cuales podrían inyectar volatilidad al tipo de cambio en las próximas semanas.

Dólar hoy a peso mexicano del 15 de julio de 2026

El precio del dólar hoy 15 de julio de 2026 en bancos de México* arranca en:

BBVA México - 16.54 pesos a la compra y 17.67 pesos a la venta.

- 16.54 pesos a la compra y 17.67 pesos a la venta. Banamex - 16.85 pesos a la compra y 17.88 pesos a la venta.

- 16.85 pesos a la compra y 17.88 pesos a la venta. Banorte - 16.20 pesos a la compra y 17.70 pesos a la venta.

- 16.20 pesos a la compra y 17.70 pesos a la venta. Banco Afirme - 16.50 pesos a la compra y 18.10 pesos a la venta.

- 16.50 pesos a la compra y 18.10 pesos a la venta. Scotiabank - 16.90 pesos a la compra y 18.00 pesos a la venta.

Al momento Dólar en México Actualizado: 15 de julio de 2026 • 10:13 hrs BBVA México Compra $16.54 Venta $17.67 Banamex Compra $16.85 Venta $17.88 Banorte Compra $16.20 Venta $17.70 Banco Afirme Compra $16.50 Venta $18.10 Scotiabank Compra $16.90 Venta $18.00

*Tipo de cambio a las 10:13 horas

Con información de Reuters