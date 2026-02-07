Gana 5 mil pesos en seis meses invirtiendo esta cantidad en Cetes

Si estás pensando en hacer crecer tus ahorros sin asumir grandes riesgos, una de las opciones más populares en México son los Certificados de la Tesorería de la Federación, mejor conocidos como Cetes.

Este instrumento de deuda emitido por el Gobierno federal permite invertir tu dinero en plazos fijos y recibir un rendimiento al vencimiento sin intermediarios ni comisiones elevadas, lo que los hace atractivos incluso para inversionistas principiantes.

A enero de 2026, los Cetes a plazo de 91 días (aproximadamente tres meses) ofrecen una tasa de rendimiento cercana al 7.10 por ciento anual según los datos más recientes de subastas de valores gubernamentales que publica el Banco de México

Cómo ganar 5 mil pesos en seis meses

En términos simples, la tasa anual no se paga mes a mes, sino que se aplica proporcionalmente al plazo de vencimiento. Para entender cuánto debes invertir si tu meta es obtener 5 mil pesos de ganancia neta en seis meses (aproximadamente 182 días), hay que trasladar esa tasa anual a un rendimiento para ese periodo específico.

Para estimar ganancias en Cetes a 91 días con tasa anual de 7.10 por ciento, primero convertimos la tasa anual a una base para seis meses. Aunque normalmente se trabaja con cálculo compuesto para mayor precisión, una fórmula práctica para inversionistas consiste en aplicar la tasa proporcional al periodo:

Cetesdirecto facilita invertir desde montos bajos y sin comisiones. Cuartoscuro.

Esto da un rendimiento aproximado de principios de 3.55 por ciento en seis meses sobre el capital invertido. A partir de ahí, podemos establecer:

Para obtener 5 mil pesos de ganancia bruta en seis meses, con un rendimiento aproximado del 7.10 por ciento anual (3.55 por ciento en ese lapso) necesitarías invertir alrededor de 140 mil a 145 mil pesos en Cetes a plazo de seis meses o reinvirtiendo dos subastas con vencimientos de 91 días.

Es importante aclarar que este cálculo es una aproximación y, en la práctica, las tasas oficiales pueden variar de una subasta a otra, incluso si cerraron el periodo en torno a 7.10 % para Cetes de 91 días al inicio de 2026.

También hay que recordar que los Cetes funcionan con un sistema de “cupón cero”: se adquieren a un precio menor de su valor nominal y al vencimiento recibes ese valor completo, siendo la diferencia tu ganancia.

Además, el rendimiento estimado no incluye impuestos. Aunque el cálculo anterior da una idea clara del capital necesario, el rendimiento final que recibas será neto de impuestos aplicables sobre los intereses obtenidos, lo que puede reducir ligeramente la ganancia. Algunos artículos financieros incluyen por ejemplo una retención por interés, aunque varía según situación fiscal individual.

Beneficios de invertir en Cetes

Los Cetes son uno de los instrumentos de inversión más accesibles y seguros para pequeños y medianos ahorradores. Al ser emitidos por el Gobierno de México, cuentan con respaldo soberano, lo que significa que el capital y los rendimientos están garantizados por el Estado, reduciendo el riesgo de pérdida de tu inversión

Otra ventaja importante es la flexibilidad de plazos. Los Cetes se emiten en diversos plazos —28, 91, 182 y 364 días— y puedes reinvertir automáticamente al vencimiento para construir una estrategia de interés compuesto que incremente tu rendimiento.

Además, los Cetes superan actualmente las tasas de inflación en México, que se ubica por debajo de la mitad del rendimiento nominal que ofrecen estos instrumentos, lo que ayuda a preservar el poder adquisitivo de tu dinero.

No menos importante es su accesibilidad: puedes invertir desde montos muy modestos a través de plataformas como Cetesdirecto, sin necesidad de intermediarios, sin comisiones bancarias y con una experiencia completamente digital. Esto democratiza el acceso al mercado de deuda pública para cualquier persona interesada en empezar a invertir.

Invertir en Cetes no significa necesariamente obtener rendimientos elevados como los de instrumentos más riesgosos, pero sí ofrece estabilidad, seguridad y rendimientos que superan la inflación, lo que los convierte en una opción sólida tanto para iniciar en inversiones como para consolidar un portafolio equilibrado.