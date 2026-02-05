Banxico 'pone freno' a tasa de interés; la mantiene sin cambios

El Banco de México (Banxico) mantuvo este jueves sin cambios la tasa clave de interés en un 7 por ciento en su primera decisión del año sobre su política monetaria, con lo que interrumpió un largo ciclo de suavización monetaria, aunque anticipó que hacia adelante valorará retomar los ajustes.

La decisión, adoptada de forma unánime por los cinco miembros de la Junta de Gobierno del Banxico, estuvo en línea con las expectativas, después de haberla disminuido en un total de 425 puntos básicos del s de marzo de 2024.

"La Junta de Gobierno juzgó apropiado en esta ocasión hacer una pausa en el ciclo de disminuciones de la tasa de referencia. Ello en congruencia con la valoración del actual panorama inflacionario", según informó en su comunicado.

El Banco de México argumentó que en su decisión demostró los ajustes a las previsiones de inflación y la necesidad de continuar evaluando el impacto de los recientes cambios fiscales, así como el comportamiento de la moneda, la debilidad de la economía y el grado de restricción monetaria que ha implementado.

En su aviso, el Banxico aplazó al segundo trimestre de 2027 el periodo de convergencia de la inflación al objetivo permanente de un 3%, desde el tercero del 2026 que estimaba en su decisión de diciembre. El banco había sido criticado recientemente por haber mantenido su previsión de alcanzar la meta este año tomando en cuenta el panorama inflacionario y la persistencia de algunos riesgos para los precios.

Además, elevó sus expectativas para la inflación general, que cerraría el cuarto trimestre del año en un 3.5%, frente al 3.0% anterior, y subió a un 3.4% las de la medida subyacente desde el 3.0% anterior.

En cuanto a la economía, que el año pasado creció a su menor ritmo desde la pandemia, el Banxico dijo que seguía enfrentando riesgos derivados del entorno de incertidumbre global y las tensiones comerciales.

Consideramos la pausa como táctica, no terminal", dijo Pantheon Macroeconomics. "Si la inflación subyacente se modera de forma duradera por debajo del 4% y el peso mexicano se mantiene estable, como antes, la flexibilización monetaria debería reanudarse en el segundo trimestre", agregó.

Según una encuesta entre analistas, divulgada por Citi esta semana, la tasa de interés clave terminaría el año en un 6.5%.

Con información de Reuters

