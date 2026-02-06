¡Peso se 'sacude' pérdidas! Precio del dólar hoy 6 de febrero de 2026

El peso mexicano se recupera tras dos jornadas de pérdidas, con lo que el precio del dólar hoy 6 de febrero de 2026 cotiza en $17.35 unidades; conoce aquí el tipo de cambio en bancos de México este viernes.

La divisa mexicana registra una ganancia del 0.85%, a medida que el dólar estadunidense desciende frente a una cesta de divisas referenciales. En las dos sesiones previas, el peso sumó un retroceso del 1.6%.

"Parece que ha regresado una calma temporal a los mercados financieros, donde los metales preciosos se encuentran ligeramente alza, los futuros de acciones han superado sus mínimos y el bitcóin ha encontrado compradores", indicó ING en una nota de análisis.

Está previsto que a las 9:00 horas locales, la Universidad de Michigan publique la lectura preliminar de febrero de su Índice de Sentimiento del Consumidor. También se espera el viernes un discurso del vicepresidente de la Reserva Federal, Philip Jefferson.

En México se dio a conocer que la confianza de los consumidores disminuyó el mes pasado, golpeada por un deterioro en todos sus componentes, aunque el reporte tenía poco impacto en el mercado.

Dólar hoy a peso mexicano del 6 de febrero de 2026

El precio del dólar hoy 6 de febrero de 2026 en bancos de México* arranca en:

BBVA México - 16.44 pesos a la compra y 17.57 pesos a la venta.

- 16.44 pesos a la compra y 17.57 pesos a la venta. Banamex - 16.76 pesos a la compra y 17.70 pesos a la venta.

- 16.76 pesos a la compra y 17.70 pesos a la venta. Banorte - 16.20 pesos a la compra y 17.70 pesos a la venta.

- 16.20 pesos a la compra y 17.70 pesos a la venta. Banco Afirme - 16.50 pesos a la compra y 17.90 pesos a la venta.

- 16.50 pesos a la compra y 17.90 pesos a la venta. Scotiabank - 16.70 pesos a la compra y 18.20 pesos a la venta.

Tipo de cambio a las 10:44 horas*

Con información de Reuters

vjcm