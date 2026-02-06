El Dow Jones supera por primera vez los 50 mil puntos; día histórico en Wall Street

El mercado financiero estadunidense vivió este viernes un momento histórico: el Promedio Industrial Dow Jones superó por primera vez en sus más de 125 años de existencia la barrera simbólica de los 50 mil puntos, en medio de una fuerte recuperación de Wall Street tras una semana marcada por la volatilidad y las ventas en el sector tecnológico.

Hacia las 19:30 GMT, el índice avanzaba un 2,24% y se ubicaba en 50.002,61 puntos, consolidando un récord que refuerza la narrativa de resiliencia del mercado estadounidense pese a un entorno global cargado de tensiones geopolíticas, ajustes monetarios y dudas sobre el ritmo de inversión en inteligencia artificial.

El salto del Dow Jones se produjo después de varios días de presión bajista, originada principalmente por una rotación de activos fuera de las grandes tecnológicas. Durante el inicio de la semana, los inversores castigaron con fuerza a compañías vinculadas a la IA ante el temor de que el aumento del gasto de capital reduzca los márgenes en el corto plazo.

Rotación sectorial y liderazgo del Dow en 2026

La sesión del viernes, sin embargo, marcó un punto de inflexión. El Dow sumó más de 1.100 puntos en una sola jornada, una recuperación que permitió borrar gran parte de las pérdidas acumuladas y que contrastó con el desempeño más moderado de otros indicadores bursátiles.

A diferencia del S&P 500 y del Nasdaq Composite, todavía afectados por la corrección tecnológica, el Dow Jones —con mayor peso de empresas industriales, financieras y energéticas— se posiciona como el índice líder en el arranque de 2026.

Entre los factores que impulsaron el repunte destacó el rebote del sector de semiconductores. Nvidia, considerada uno de los termómetros del auge de la inteligencia artificial, llegó a subir más de un 7% en la jornada, devolviendo parte de la confianza a un mercado golpeado por el escepticismo reciente.

Resultados corporativos sólidos y señales mixtas

La temporada de resultados también jugó a favor del rally. De acuerdo con datos de LSEG, cerca del 80% de las empresas del S&P 500 que ya presentaron balances del cuarto trimestre superaron las expectativas de los analistas, muy por encima del promedio histórico del 67%.

Bancos como JPMorgan Chase y Goldman Sachs mostraron beneficios sólidos, mientras que el sector energético se vio respaldado por precios estables del crudo.

No todo fue optimismo en la jornada. Amazon cayó alrededor de un 9% tras anunciar que incrementará su gasto de capital en más de un 50% durante 2026, en gran parte para fortalecer su infraestructura de IA. El anuncio reavivó las dudas sobre la sostenibilidad del actual ciclo de inversión de las grandes tecnológicas.

IA, política monetaria y riesgos globales

El nerviosismo en torno al gasto en inteligencia artificial se había intensificado días antes, luego de que Microsoft y Alphabet revelaran planes de inversión más ambiciosos de lo previsto, lo que empujó al Nasdaq a su nivel más bajo en más de dos meses.

En el plano macroeconómico, los datos recientes de inflación apuntan a una moderación gradual, con expectativas de que la Reserva Federal pueda comenzar a recortar tasas de interés a lo largo del año si la inflación se mantiene cerca del 3%. Sin embargo, el mercado laboral sigue mostrando señales de tensión, lo que añade relevancia al próximo informe de nóminas, cuya publicación fue retrasada.

El contexto político también forma parte del telón de fondo. El presidente Donald Trump celebró el récord del Dow Jones en redes sociales y lo vinculó a la confianza en las políticas económicas de su administración, pese a las tensiones comerciales recientes con Europa y otros aliados.

A nivel global, los analistas advierten que la volatilidad podría persistir. Las tensiones en Medio Oriente, la situación política y administrativa en Venezuela y el reciente cierre del gobierno federal estadounidense, que se extendió por 43 días y concluyó a finales de enero, siguen siendo factores de riesgo latentes para los mercados.

Desde el análisis técnico, el cruce de los 50 mil puntos representa una referencia psicológica clave. Algunos modelos de proyección, como los retrocesos y extensiones de Fibonacci, sugieren que, si el índice logra consolidarse por encima de este nivel, el próximo objetivo podría situarse en torno a los 51 mil 300 puntos.

Más allá de las cifras, el récord del Dow Jones tiene un fuerte componente simbólico. Refleja no solo el tamaño y la profundidad del mercado estadounidense, sino también la capacidad de adaptación de sus empresas en un entorno de cambios tecnológicos acelerados y crecientes desafíos geopolíticos.

El desafío hacia adelante será sostener este impulso sin que el entusiasmo oculte los riesgos estructurales. La combinación de altas valuaciones, fuertes inversiones en inteligencia artificial y un ciclo monetario aún incierto plantea un escenario donde la selectividad y la prudencia volverán a ser claves para los inversores en los próximos meses.

