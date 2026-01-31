¿Quieres ganar 300 pesos extra al mes? Invierte esta cantidad en Cetes

Generar 300 pesos mensuales a través de una inversión segura es una meta alcanzable si se elige el instrumento adecuado y se entiende cómo funciona. A enero de 2026, los Cetes a 28 días ofrecen una tasa anual de 7.05 por ciento, lo que los convierte en una opción atractiva para quienes buscan rendimientos constantes con bajo riesgo y alta liquidez.

Los Certificados de la Tesorería de la Federación (Cetes) son instrumentos de deuda emitidos por el Gobierno de México. Funcionan bajo un esquema de descuento: el inversionista compra hoy y recibe el valor total al vencimiento. En el caso de los Cetes a 28 días, el rendimiento se genera prácticamente de forma mensual, lo que facilita el cálculo para quienes buscan ingresos periódicos.

¿Cuánto necesitas invertir para ganar 300 pesos al mes?

Con una tasa anual de 7.05 por ciento, el rendimiento mensual aproximado es de 0.59 por ciento. Con base en este porcentaje, el capital necesario para obtener 300 pesos al mes se ubica alrededor de 50 mil 800 a 51 mil pesos.

El cálculo estimado es el siguiente:

– Rendimiento mensual aproximado: 0.59 por ciento

– Ingreso mensual deseado: 300 pesos

– Capital requerido: 50 mil 850 pesos

Con esta inversión, el rendimiento generado cada 28 días se acerca a los 300 pesos, considerando un escenario estable de tasas. Es importante señalar que este rendimiento es antes de impuestos, pero en el caso de los Cetes, la retención de ISR es automática y generalmente baja para este nivel de inversión, por lo que la diferencia en el monto final suele ser mínima.

Además, los Cetes adquiridos a través de Cetesdirecto no generan comisiones por apertura, manejo de cuenta o inversión, lo que permite que el rendimiento se mantenga íntegro. Si las tasas suben ligeramente en futuras subastas, el capital necesario podría ser menor; si bajan, la inversión requerida podría aumentar.

Cómo invertir en Cetes a 28 días paso a paso

La inversión en Cetes se realiza mediante Cetesdirecto, la plataforma oficial del Gobierno de México administrada por Nacional Financiera. El registro es gratuito y solo requiere CURP, RFC y una cuenta bancaria a nombre del inversionista.

Una vez creada la cuenta, se selecciona la opción “Invertir”, se elige el plazo de 28 días y se ingresa el monto deseado, en este caso alrededor de 51,000 pesos. El cargo se realiza automáticamente el día de la subasta y el dinero queda invertido durante el periodo seleccionado.

Al vencimiento, el capital más los rendimientos se depositan en la cuenta de Cetesdirecto. El inversionista puede decidir si retira el dinero, lo reinvierte o activa la opción de reinversión automática, lo que permite generar ingresos mensuales constantes sin necesidad de realizar operaciones adicionales.

Invertir en Cetes es una buena decisión porque ofrecen seguridad y respaldo total del Gobierno de México, lo que los posiciona como uno de los instrumentos financieros de menor riesgo en el mercado. Son ideales para quienes buscan estabilidad y previsibilidad en sus ingresos mensuales.

Además, los Cetes fomentan la disciplina financiera y el ahorro inteligente. Permiten establecer metas claras, como generar 300 pesos al mes, mantener liquidez con plazos cortos y proteger el dinero frente a la inflación, todo sin comisiones ni intermediarios, lo que los hace accesibles tanto para principiantes como para inversionistas conservadores.