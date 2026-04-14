Feria Nacional de San Marcos 2026: cuándo empieza y lo que debes saber
Descubre la Feria de San Marcos 2026: del 18 de abril al 10 de mayo, conciertos gratis, grandes artistas y todo lo que necesitas para planear tu visita.
Cada primavera, Aguascalientes se convierte en el punto de encuentro para miles de personas que buscan música, tradición y entretenimiento en un solo lugar. La Feria Nacional de San Marcos regresa en 2026 con una agenda amplia que reúne espectáculos internacionales, actividades culturales y experiencias para todos los públicos.
Antes de organizar tu visita, conviene conocer los detalles clave que te permitirán aprovechar al máximo esta celebración, considerada una de las más importantes de México.
¿Cuándo empieza la Feria Nacional de San Marcos 2026 y cuánto dura?
La Feria Nacional de San Marcos 2026 se realizará del 18 de abril al 10 de mayo, con una duración de 23 días consecutivos.
Durante este periodo, la ciudad de Aguascalientes alberga actividades a lo largo del día en distintos recintos, con el perímetro ferial como eje principal. En este espacio se concentran escenarios, zonas gastronómicas, áreas comerciales y puntos de entretenimiento que funcionan en horarios variados.
La programación incluye eventos culturales, espectáculos musicales y actividades tradicionales que forman parte de la identidad de esta feria.
Cartelera completa: artistas y conciertos que no te puedes perder
La oferta musical es uno de los principales atractivos de la feria. En esta edición, los conciertos se distribuyen en dos escenarios principales: el Foro de las Estrellas y el Palenque de la Feria.
El Foro de las Estrellas ofrece presentaciones gratuitas a partir de las 21:00 horas. La cartelera incluye:
- 18 de abril: Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares
- 19 de abril: Luis Ángel “El Flaco”
- 20 de abril: Bryndis X Siempre
- 21 de abril: Goo Goo Dolls
- 22 de abril: J Balvin
- 23 de abril: Lara Campos
- 24 de abril: Sonora Santanera
- 25 de abril: Andrea Bocelli
- 26 de abril: Alex Fernández
- 27 de abril: Orquesta Sinfónica de la Sedena
- 28 de abril: Kany García
- 29 de abril: El Mimoso
- 30 de abril: José Carreras, Kenny G y López Yáñez
- 1 de mayo: Función de lucha libre
- 2 de mayo: Milli, Eric Nam y Audrey Nuna
- 3 de mayo: Foreigner
- 4 de mayo: Mi Banda el Mexicano y Kumbia Kings
- 5 de mayo: Grupo Frontera
- 6 de mayo: Mägo de Oz
- 7 de mayo: Lila Downs
- 8 de mayo: David Guetta
- 9 de mayo: Paulo Londra
- 10 de mayo: Empire of the Sun
Por otro lado, el Palenque presenta conciertos a partir de las 23:00 horas con artistas como:
- 17 de abril: Carin León
- 19 de abril: Bronco
- 20 de abril: Víctor Mendívil
- 21 de abril: María José
- 22 de abril: Christian Nodal
- 23 de abril: Remmy Valenzuela
- 25 de abril: Yuridia
- 26 de abril: El Coyote y Chuy Lizárraga
- 27 de abril: Jorge Medina y Josi Cuen
- 28 de abril: Los Parras
- 30 de abril: Banda MS
- 1 de mayo: Carlos Rivera
- 2 de mayo: Grupo Firme
- 4 de mayo: Grupo Duelo
- 5 de mayo: Manuel Turizo
- 6 de mayo: Julión Álvarez
- 8 de mayo: Óscar Maydon
- 9 de mayo: Cristian Castro
¿Qué hacer en la Feria de San Marcos 2026?
Además de los conciertos, la feria ofrece una amplia variedad de actividades. Entre las más destacadas se encuentran:
- Corridas de toros en la Plaza Monumental
- Juegos mecánicos y zonas familiares
- Exposiciones ganaderas y agroindustriales
- Pabellones culturales y comerciales
- Eventos tradicionales como las mañanitas a San Marcos
El recinto también cuenta con opciones gastronómicas, bares y espacios nocturnos que amplían la experiencia para distintos públicos.
Esta combinación de entretenimiento, cultura y tradición ha consolidado a la Feria de San Marcos como una de las celebraciones más relevantes del país.
¿Cuánto dinero necesitas para disfrutar la feria?
El acceso general al perímetro ferial es gratuito, lo que permite recorrer gran parte de las instalaciones sin costo.
Sin embargo, existen gastos adicionales que conviene considerar:
- Boletos para el Palenque
- Acceso a zonas preferentes en conciertos
- Juegos mecánicos
- Consumo de alimentos y bebidas
El costo varía según el evento y el tipo de experiencia. Los conciertos más demandados suelen tener precios más elevados.
El comité organizador recomienda adquirir boletos en plataformas oficiales para evitar fraudes.
Tips para visitar la Feria de San Marcos 2026 sin gastar de más
Para aprovechar mejor la visita, toma en cuenta las siguientes recomendaciones:
1. Aprovecha las actividades gratuitas
El Foro de las Estrellas y varios eventos culturales no requieren pago.
2. Planea tu itinerario
Revisar el programa con anticipación permite organizar mejor el tiempo y el presupuesto.
3. Llega con anticipación
Los conciertos gratuitos suelen registrar alta asistencia.
4. Establece un presupuesto
Definir un gasto diario ayuda a mantener el control durante la visita.
5. Considera el transporte público
Es una opción práctica para evitar gastos adicionales.
La Feria Nacional de San Marcos 2026 reúne conciertos, tradiciones y actividades para distintos públicos en un mismo espacio. Su duración, variedad de eventos y acceso gratuito a varias atracciones la convierten en una opción relevante dentro del calendario de espectáculos en México. Planear la visita con anticipación permite aprovechar mejor la oferta disponible durante los días de celebración.