Cada primavera, Aguascalientes se convierte en el punto de encuentro para miles de personas que buscan música, tradición y entretenimiento en un solo lugar. La Feria Nacional de San Marcos regresa en 2026 con una agenda amplia que reúne espectáculos internacionales, actividades culturales y experiencias para todos los públicos.

Antes de organizar tu visita, conviene conocer los detalles clave que te permitirán aprovechar al máximo esta celebración, considerada una de las más importantes de México.

Feria Nacional de San Marcos 2026: cuándo empieza y lo que debes saber IG

¿Cuándo empieza la Feria Nacional de San Marcos 2026 y cuánto dura?

La Feria Nacional de San Marcos 2026 se realizará del 18 de abril al 10 de mayo, con una duración de 23 días consecutivos.

Durante este periodo, la ciudad de Aguascalientes alberga actividades a lo largo del día en distintos recintos, con el perímetro ferial como eje principal. En este espacio se concentran escenarios, zonas gastronómicas, áreas comerciales y puntos de entretenimiento que funcionan en horarios variados.

La programación incluye eventos culturales, espectáculos musicales y actividades tradicionales que forman parte de la identidad de esta feria.

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Cartelera completa: artistas y conciertos que no te puedes perder

La oferta musical es uno de los principales atractivos de la feria. En esta edición, los conciertos se distribuyen en dos escenarios principales: el Foro de las Estrellas y el Palenque de la Feria.

El Foro de las Estrellas ofrece presentaciones gratuitas a partir de las 21:00 horas. La cartelera incluye:

18 de abril: Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares

19 de abril: Luis Ángel “El Flaco”

20 de abril: Bryndis X Siempre

21 de abril: Goo Goo Dolls

22 de abril: J Balvin

23 de abril: Lara Campos

24 de abril: Sonora Santanera

25 de abril: Andrea Bocelli

26 de abril: Alex Fernández

27 de abril: Orquesta Sinfónica de la Sedena

28 de abril: Kany García

29 de abril: El Mimoso

30 de abril: José Carreras, Kenny G y López Yáñez

1 de mayo: Función de lucha libre

2 de mayo: Milli, Eric Nam y Audrey Nuna

3 de mayo: Foreigner

4 de mayo: Mi Banda el Mexicano y Kumbia Kings

5 de mayo: Grupo Frontera

6 de mayo: Mägo de Oz

7 de mayo: Lila Downs

8 de mayo: David Guetta

9 de mayo: Paulo Londra

10 de mayo: Empire of the Sun

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Por otro lado, el Palenque presenta conciertos a partir de las 23:00 horas con artistas como:

17 de abril: Carin León

19 de abril: Bronco

20 de abril: Víctor Mendívil

21 de abril: María José

22 de abril: Christian Nodal

23 de abril: Remmy Valenzuela

25 de abril: Yuridia

26 de abril: El Coyote y Chuy Lizárraga

27 de abril: Jorge Medina y Josi Cuen

28 de abril: Los Parras

30 de abril: Banda MS

1 de mayo: Carlos Rivera

2 de mayo: Grupo Firme

4 de mayo: Grupo Duelo

5 de mayo: Manuel Turizo

6 de mayo: Julión Álvarez

8 de mayo: Óscar Maydon

9 de mayo: Cristian Castro

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¿Qué hacer en la Feria de San Marcos 2026?

Además de los conciertos, la feria ofrece una amplia variedad de actividades. Entre las más destacadas se encuentran:

Corridas de toros en la Plaza Monumental

Juegos mecánicos y zonas familiares

Exposiciones ganaderas y agroindustriales

Pabellones culturales y comerciales

Eventos tradicionales como las mañanitas a San Marcos

El recinto también cuenta con opciones gastronómicas, bares y espacios nocturnos que amplían la experiencia para distintos públicos.

Esta combinación de entretenimiento, cultura y tradición ha consolidado a la Feria de San Marcos como una de las celebraciones más relevantes del país.

¿Cuánto dinero necesitas para disfrutar la feria?

El acceso general al perímetro ferial es gratuito, lo que permite recorrer gran parte de las instalaciones sin costo.

Sin embargo, existen gastos adicionales que conviene considerar:

Boletos para el Palenque

Acceso a zonas preferentes en conciertos

Juegos mecánicos

Consumo de alimentos y bebidas

El costo varía según el evento y el tipo de experiencia. Los conciertos más demandados suelen tener precios más elevados.

El comité organizador recomienda adquirir boletos en plataformas oficiales para evitar fraudes.

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Tips para visitar la Feria de San Marcos 2026 sin gastar de más

Para aprovechar mejor la visita, toma en cuenta las siguientes recomendaciones:

1. Aprovecha las actividades gratuitas

El Foro de las Estrellas y varios eventos culturales no requieren pago.

2. Planea tu itinerario

Revisar el programa con anticipación permite organizar mejor el tiempo y el presupuesto.

3. Llega con anticipación

Los conciertos gratuitos suelen registrar alta asistencia.

4. Establece un presupuesto

Definir un gasto diario ayuda a mantener el control durante la visita.

5. Considera el transporte público

Es una opción práctica para evitar gastos adicionales.

La Feria Nacional de San Marcos 2026 reúne conciertos, tradiciones y actividades para distintos públicos en un mismo espacio. Su duración, variedad de eventos y acceso gratuito a varias atracciones la convierten en una opción relevante dentro del calendario de espectáculos en México. Planear la visita con anticipación permite aprovechar mejor la oferta disponible durante los días de celebración.