SAT 2026: ¿Cuándo se tiene que presentar la Declaración Anual de personas físicas?

Si eres persona física en México, el mes de abril marca una de las citas más importantes del año: la Declaración Anual 2026. ¿Cuándo tienes que presentar la Declaración Anual 2026 con el SAT?

Con la Declaración Anual informas al Servicio de Administración Tributaria (SAT), sobre tus ingresos, deducciones y retenciones realizadas durante todo el año 2025.

Presentar este trámite a tiempo no solo te evita multas innecesarias, sino que es la llave para solicitar una devolución de impuestos si tienes saldo a favor.

A continuación, te detallamos las fechas, quiénes están obligados y los puntos clave para que no te tome por sorpresa.

¿Cuáles son las fechas para presentar la Declaración Anual 2026 con el SAT?

De acuerdo con el calendario fiscal del SAT, las personas físicas tienen un periodo específico para cumplir con esta obligación:

Fecha de inicio: 1 de abril de 2026.



Fecha límite: 30 de abril de 2026.

Aunque el sistema suele estar disponible desde los primeros días del mes, se recomienda no esperar a la última semana de abril, ya que la plataforma suele presentar saturación debido al alto flujo de usuarios.

El SAT dio a conocer que ya está disponible el Simulador de la Declaración Anual 2025, el cual, permite adelantar varios aspectos de este trámite.

¿Quiénes están obligados a presentar la Declaración Anual?

No todos los contribuyentes tienen que realizar este trámite, pero sí una gran mayoría. Debes presentar tu Declaración Anual si te encuentras en alguno de estos supuestos:

Ingresos por sueldos y salarios: Si tus ingresos anuales superaron los 400,000 pesos.

Si tienes dos o más patrones: Si trabajaste para dos o más empleadores de forma simultánea o en diferentes periodos del año.

Servicios Profesionales: Si emites recibos de honorarios, para los trabajadores independientes.

Actividad Empresarial: Incluyendo a quienes tributan en el Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) con coeficiente de utilidad.

Arrendamiento: Si recibes rentas por inmuebles.

Personas que reciben salarios de empresas extranjeras, que no están obligadas a realizar retenciones en México.

Otros ingresos: Por intereses, dividendos, premios o enajenación de bienes.

Los trabajadores que tienen un solo patrón y ganan menos de 400 mil pesos, no hay obligación de presentar la Declaración Anual.

Para algunas personas conviene presentarla, si tienes deducciones personales para generar un saldo a favor.

¿Qué se necesita para presentar la Declaración Anual con el SAT?

Para ingresar al portal del SAT y enviar tu declaración, asegúrate de tener a la mano:

RFC con homoclave

Contraseña o tu e.firma (firma electrónica) vigente.

Datos bancarios (CLABE interbancaria) de 18 dígitos, solo si esperas una devolución.

¿Qué pasa si no presentas la Declaración Anual?

No presentar la Declaración Anual puede llevar a multas que van desde los 2,050 hasta los 25,360 pesos por cada obligación omitida, además de afectar tu historial crediticio y tu "Opinión de Cumplimiento", lo cual es vital si trabajas con empresas o el gobierno.

Presentar la declaración anual fuera de tiempo, el contribuyente tendrá que pagar una multa de 2,050 pesos, y hasta 50,710 pesos.