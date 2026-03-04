El Servicio de Administración Tributaria (SAT), anunció que ya está disponible el simulador de la Declaración Anual 2025 para personas.

El Simulador de la Declaración Anual 2025 es una herramienta que ayuda a facilitar a los contribuyentes, cumplir con sus obligaciones.

La plataforma del simulador de declaración anual, ya integra nuevas actualizaciones y mejoras, que estarán disponibles desde marzo.

¿Para qué sirve el Simulador de la Declaración Anual 2025?

De acuerdo con el SAT, en el simulador de declaración anual se puede verificar la precarga de información de los campos de ingresos, devoluciones, descuentos y bonificaciones, deducciones autorizadas y personales, retenciones, pagos provisionales y definitivos, pérdidas de ejercicios anteriores, si es que existen.

SAT: Ya está disponible el Simulador de la Declaración Anual 2025 para personas Canva

¿Qué novedades trae el Simulador de la Declaración Anual 2025?

Para hacer más fácil el proceso, se tendrá que completar cada apartado de la declaración anual, antes de avanzar al siguiente.



Muestra el detalle de otros ingresos exentos desglosando cada percepción identificada en el CFDI de nómina que los trabajadores hayan obtenido en el ejercicio.

Se muestra la precarga sugerida de la información de los retenedores de los contribuyentes que declaran en el ejercicio, específicamente para Actividad empresarial, Arrendamiento, RESICO y Plataformas Tecnológicas, la cual se consumirá del nuevo visor de retenciones.

Las personas con ingresos por intereses pagados por SOFIPOS podrán visualizar dos campos para capturar el monto de los intereses gravados y exentos.

Se integran nuevas funcionalidades para aplicar los estímulos previstos en el Plan México, dirigidas a contribuyentes que cuentan con Constancia de Autorización.

Se adicionan diversos mensajes de carácter informativo para dar a conocer al contribuyente su situación en caso de modificar los datos precargados.

En el apartado de Deducciones personales se considerarán los CFDI que no estén clasificados como tales debido a alguna inconsistencia. Esta podrá visualizarse en el aplicativo en el apartado de “Sin clasificación”, con la opción de reclasificarlos o agregarlos manualmente, siempre que se cuente con la documentación soporte correspondiente.

Es necesario que las declaraciones anuales se envíen con e.firma, en caso de que el saldo a favor sea igual o mayor a 10,001 pesos.

SAT: Ya está disponible el simulador de la Declaración Anual 2025 para personas Cuartoscuro

¿Qué otras herramientas tiene el simulador de la declaración anual?

Visor de nómina para las personas trabajadoras, con el objetivo de que puedan verificar que los comprobantes sean correctos.

Visor de comprobantes de nómina para empleadores, con el fin de que consulten los pagos realizados a las y los trabajadores de forma acumulada, así como para que verifiquen la información de forma individual.

Visor de deducciones personales, para revisar facturas de conceptos clasificados como deducciones personales para la Declaración Anual .

. Visor de retenciones, que permite identificar las operaciones anualizadas que se realizaron con cada retenedor.

Minisitio de la Declaración Anual 2025 de personas.

¿Qué se necesita para utilizar el simulador de la declaración anual?

RFC

Contraseña o e.firma



¿Cuándo se tiene que presentar la declaración anual?

Las personas físicas tienen del 1 al 30 de abril para presentar la Declaración Anual del ejercicio 2025.

El Simulador de la Declaración Anual 2025, está disponible en la página del SAT.