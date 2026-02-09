Gruma impulsa la soberanía alimentaria: capacita a más de 850 productores

Para fortalecer el campo mexicano y asegurar el abastecimiento nacional, Grupo Maseca (Gruma) anunció avances significativos en su programa de apoyo a pequeños y medianos productores de maíz blanco. Estas acciones se alinean directamente con la iniciativa federal “Cosechando Soberanía”, enfocada en elevar la productividad y sustentabilidad agrícola en regiones clave de México.

Al cierre de 2025, la compañía reportó un impacto directo en 858 productores de los estados de Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Chiapas, Veracruz, Morelos, Oaxaca, Tlaxcala e Hidalgo. A través de un total de mil 696 horas de capacitación especializada, Gruma busca no solo mejorar los rendimientos por hectárea, sino también integrar a estos agricultores a su cadena de suministro global.

Ejes de capacitación y resultados regionales

La intervención de Gruma se centra en dos pilares técnicos: prácticas agrícolas sustentables (fertilización eficiente, manejo de plagas y rastrojo) y agricultura de conservación (calidad de grano y uso de tecnología manual).

El desglose de resultados por zona muestra una proyección optimista para el sector:

Región Altiplano: En Morelos, Oaxaca, Tlaxcala e Hidalgo, se atendieron mil 410 hectáreas con un rendimiento proyectado de 6.5 toneladas por hectárea, lo que equivale a un volumen estimado de 9 mil 345 toneladas de maíz.

En Morelos, Oaxaca, Tlaxcala e Hidalgo, se atendieron mil 410 hectáreas con un rendimiento proyectado de 6.5 toneladas por hectárea, lo que equivale a un volumen estimado de 9 mil 345 toneladas de maíz. Región Sur: En Chiapas y Veracruz, 326 productores recibieron asesoría. Como resultado inmediato, cinco nuevos proveedores ya se encuentran en proceso de alta para integrarse formalmente a Maseca.

Región Península: En Campeche, Yucatán y Quintana Roo, se brindaron 376 horas de capacitación, facilitando la vinculación entre productores, autoridades ejidales y la Secretaría de Agricultura (Sader).

Un modelo de proveeduría nacional

El objetivo final de Gruma es la vinculación comercial. La empresa confirmó que está privilegiando la compra de maíz a los productores beneficiados por estos programas, transformándolos en sus nuevos proveedores locales.

Con estas acciones, Gruma reafirma su compromiso con el desarrollo sustentable del campo mexicano y con la soberanía alimentaria del país".

Este modelo de colaboración público-privada busca mitigar la dependencia de importaciones y asegurar que los beneficios del crecimiento agroindustrial lleguen directamente a las comunidades rurales del centro y sur de México.

