Cómo ganar 1000 pesos en tres meses invirtiendo en Cetes

Invertir en Cetes (Certificados de la Tesorería de la Federación) sigue siendo, a enero de 2026, una de las alternativas más seguras para quienes buscan rendimientos estables y sin sobresaltos. Aunque las tasas han mostrado ajustes respecto a años anteriores, los Cetes continúan siendo una opción atractiva para objetivos financieros claros y de corto plazo, como ganar 1000 pesos en tres meses sin asumir riesgos elevados.

Los Cetes son instrumentos de deuda emitidos por el Gobierno de México y se adquieren a descuento. Esto significa que el inversionista paga hoy un monto menor y, al vencimiento, recibe el valor nominal completo.

Para un plazo trimestral, el instrumento más adecuado es el Cete a 91 días, cuya tasa anual se ubica en 7.10por ciento según datos vigentes a enero de 2026.

¿Cuánto necesitas invertir con Cetes a 91 días?

Con una tasa anual de 7.10por ciento, el rendimiento aproximado para un periodo de tres meses es de alrededor de 1.78por ciento. Bajo este escenario, para obtener una ganancia cercana a 1000 pesos en 91 días, es necesario realizar una inversión mayor en comparación con periodos de tasas más altas.

El cálculo estimado es el siguiente:

– Monto aproximado a invertir: 56 mil 200 pesos

– Rendimiento trimestral estimado (1.78por ciento): 1000 pesos

– Monto total al vencimiento: 57 mil 200 pesos

Este rendimiento se calcula antes de impuestos, pero en el caso de los Cetes, la retención de ISR se realiza de forma automática y suele ser baja para este nivel de inversión, por lo que la ganancia neta final se mantiene cercana al objetivo planteado. Además, Cetesdirecto no cobra comisiones, lo que permite que el rendimiento no se vea afectado por cargos adicionales.

Es importante considerar que las tasas pueden variar cada semana. Si la tasa sube ligeramente, el monto necesario para alcanzar los 1,000 pesos podría ser menor; si baja, la inversión requerida podría aumentar. Por ello, revisar la tasa vigente antes de invertir es clave para una buena planeación.

Cómo invertir paso a paso en Cetes

Invertir en Cetes se realiza a través de Cetesdirecto, la plataforma oficial del Gobierno de México administrada por Nacional Financiera. El proceso de registro es gratuito y completamente en línea; solo se necesita CURP, RFC y una cuenta bancaria a nombre del inversionista.

Una vez creada la cuenta, se selecciona la opción de invertir en Cetes, se elige el plazo de 91 días y se ingresa el monto a invertir, en este caso alrededor de 56,200 pesos. El dinero se carga automáticamente desde la cuenta bancaria en la fecha de la subasta correspondiente.

Durante los tres meses de inversión no es necesario realizar ninguna acción adicional. Al llegar el vencimiento, el capital más los rendimientos se depositan automáticamente en la cuenta de Cetesdirecto o se reinvierten, dependiendo de la instrucción seleccionada.

Invertir en Cetes es una buena decisión porque ofrecen seguridad y respaldo gubernamental, lo que los convierte en uno de los instrumentos financieros con menor riesgo en México. Son ideales para quienes buscan proteger su dinero y obtener rendimientos predecibles sin exponerse a la volatilidad de otros mercados.