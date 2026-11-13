Buen Fin 2026: ¿cómo pedir un reembolso y 20% de compensación si tu compra salió defectuosa?

¿Compraste algo en el Buen Fin 2026 y salió defectuoso? Puedes solicitar el reembolso de tu dinero y recibir una compensación adicional del 20%, siempre que el problema sea responsabilidad del proveedor. Este derecho está respaldado por los artículos 92 y 93 de la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC).

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) es la encargada de vigilar el cumplimiento de estas disposiciones y atender las reclamaciones de los compradores.

¿Cuándo puedes pedir una compensación del 20%?

La LFPC señala que los compradores pueden elegir entre recibir un producto nuevo o solicitar el reembolso de lo pagado. En cualquiera de estos casos, cuando se cumplan las condiciones previstas en la legislación, el proveedor también deberá entregar una compensación que no puede ser inferior al 20%.

Este derecho aplica en las siguientes situaciones:

Cuando el producto contiene menos cantidad de la que indica el empaque.

Cuando el producto contiene menos cantidad de la que indica el empaque. Si el artículo no cumple con la calidad o las características que ofreció el vendedor.

Cuando un producto reparado sigue sin funcionar durante el periodo de garantía.

Si el proveedor ofrece un mal servicio o no cumple con lo acordado.

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¿Cómo se puede recibir el reembolso y la compensación?

Cuando el comprador elija recuperar su dinero, el proveedor deberá devolver el importe pagado junto con la compensación correspondiente.

El reembolso debe realizarse mediante la misma forma de pago utilizada durante la compra. La excepción ocurre cuando el consumidor acepta expresamente recibir el dinero por otro medio al momento de realizar la devolución.

Si prefieres que te cambien el producto, puedes solicitarlo directamente en el establecimiento donde lo compraste. Solo necesitas presentar tu comprobante de compra.

La LFPC también contempla procedimientos específicos para aparatos, unidades y bienes que requieren conocimientos técnicos para determinar si presentan fallas o incumplen con las características ofrecidas.

En estos casos, se debe realizar una verificación en laboratorios debidamente acreditados y la determinación correspondiente sobre la compensación queda sujeta al dictamen de los peritos designados.

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¿En qué casos no aplica la compensación de Profeco?

El derecho a recibir el reembolso o la reposición del producto, junto con la compensación adicional, procede cuando el incumplimiento es responsabilidad del proveedor.

Por ello, la legislación establece excepciones cuando el daño o deterioro del artículo es atribuible al propio consumidor.

Entre los casos en los que no procede la reclamación se encuentran:

Si el consumidor modificó o alteró el producto.

Si el consumidor modificó o alteró el producto. Cuando el artículo se utilizó de forma inadecuada o diferente a la recomendada.

Si el producto sufrió daños graves e irreparables por responsabilidad del comprador.

También existen plazos para presentar una reclamación. El consumidor debe hacerla dentro de los dos meses siguientes a la recepción del producto, mientras que el proveedor tiene un máximo de 15 días para atenderla, contados a partir de que se presenta.

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Por ello, quienes tengan algún problema con una compra realizada durante el Buen Fin deben considerar estos periodos para ejercer su derecho.

¿Qué hacer si el proveedor se niega a pagar la compensación?

Si el incumplimiento es responsabilidad del establecimiento y este rechaza devolver el dinero, reponer el producto o entregar la compensación mínima de 20%, el consumidor puede acudir a la Profeco para presentar una reclamación formal.

La Profeco será la encargada de revisar el caso y determinar el procedimiento correspondiente. Cuando resulte aplicable, también podrá establecer la cantidad que el proveedor deberá cubrir por concepto de daños y perjuicios.

Si necesitas orientación o quieres presentar una queja, puedes comunicarte con Profeco a través del Teléfono del Consumidor (55 5568 8722 o 800 468 8722), acudir a una de sus Oficinas de Defensa del Consumidor, enviar un correo a denunciasprofeco@profeco.gob.mx o contactarla mediante su cuenta oficial en X.

Ante el Buen Fin 2026, la Profeco también recomienda consultar herramientas como el Buró Comercial y el portal Quién es Quién en los Precios, que permiten revisar información sobre proveedores y comparar precios antes de realizar una compra.