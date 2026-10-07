El Buen Fin 2026 está muy cerca, y los consumidores en México están listos para aprovechar las ofertas. A continuación, te presentamos las fechas oficiales y los días que durará este evento.

¿Cuándo es el Buen Fin 2026?

El Buen Fin 2026 se llevará acabo del 13 al 17 de noviembre del 2026. En esta ocasión, la semana de ofertas durará cinco días, y aprovechará el puente de la conmemoración de la Revolución Mexicana.

Conocido popularmente como "el fin de semana más barato del año", este programa busca reactivar la economía formal, incentivar el comercio interno y ofrecer a las familias la oportunidad de adquirir productos y servicios con promociones y facilidades de pago.

Durante el Buen Fin 2026, las tiendas participantes, tanto de manera física y otros negocios de comercio electrónico, desplegarán promociones directas, descuentos, ofertas de reembolso y esquemas de pago a meses sin intereses.

Buen Fin 2026: Fechas y detalles de la temporada de ofertas en México Cuartoscuro/Andrea Murcia Monsivais

¿Cómo aprovechar las promociones del Buen Fin 2026?

Las autoridades de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), recomiendan seguir una serie de buenas prácticas financieras para evitar sobreendeudamientos, en el Buen Fin 2026:

Pensar antes de comprar. Reflexionar sobre si es algo que realmente necesitamos, las opciones de pago que ofrecen, y si esta compra no afecta las finanzas en el corto y largo plazo.

Hacer una lista de necesidades. Lo mejor es comprar bienes de consumo duradero, o realmente indispensables, y con ello evitar gastos innecesarios.

Compras informadas. Antes del Buen Fin 2026, lo mejor es revisar la información de los productos o servicios, para saber en qué consiste.

Comparar precios. Los precios se pueden comparar entre establecimientos, o por medio de las tiendas en internet. La Profeco tiene herramientas como el Quién es Quién en los Precios (QQP).

Revisa ofertas y promociones. Las tarjetas bancarias y tiendas, ofrecen distintas promociones y ofertas, ya sean bonificaciones en pagos en efectivo o con tarjetas participantes.

Consulta los términos y condiciones de las garantías. Todo bien o servicio que se ofrezca con garantía deberá sujetarse a lo dispuesto en la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC) y a lo pactado entre comprador y el proveedor.

Revisa las políticas de cambio o devolución. Deben estar vigentes para hacerlas válidas.

Guarda los comprobantes de pago. Son de utilidad en caso de aclaraciones. La tienda los tiene que entregar en casa compra.