Peso gana tras datos de precios al productor de EU; precio del dólar hoy 13 de noviembre de 2026

El peso mexicano registró un desempeño positivo frente al dólar en el arranque de la jornada de este viernes. Esta apreciación ocurrió después de que se dieran a conocer nuevos datos económicos en Estados Unidos que aliviaron al mercado.

La moneda mexicana cotizó en 18.5260 unidades por dólar, lo que representó una ganancia del 0.35%. Con este movimiento, el peso logró avanzar a contracorriente del débil desempeño que mostraron las principales divisas de la región.

El impacto del Índice de Precios al Productor (IPP)

La moderación en las preocupaciones sobre las presiones inflacionarias fue el principal motor de la jornada. Esto se debió a que los precios al productor en Estados Unidos aumentaron menos de lo proyectado durante octubre.

Estos son los datos clave del reciente reporte económico estadounidense:

Avance mensual: El Índice de Precios al Productor (IPP) subió un 0.3% en el mes de octubre.

Proyección de analistas: El mercado tenía previsto un incremento ligeramente mayor, estimado en un 0.4% .

Inflación subyacente: El indicador subyacente también mostró un avance contenido del 0.3% .

Ajustes previos: Pese al buen dato de octubre, la cifra correspondiente a septiembre tuvo que ser revisada al alza.Expectativas sobre las tasas de la Reserva Federal

A pesar de las señales de enfriamiento en la inflación al productor, las apuestas del mercado siguen apuntando a un endurecimiento de la política monetaria.

Los inversionistas estiman un nuevo incremento en las tasas de interés de la Reserva Federal (Fed) durante su próxima reunión de diciembre. Analistas advierten que este aumento podría llegar hasta el medio punto porcentual.

Frente a este panorama, Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos, señaló en entrevista con CNBC que el banco central debería mantener una postura abierta y evitar elevar las tasas de forma excesiva.

Dólar hoy a peso mexicano del 13 de noviembre de 2026

El precio del dólar hoy 13 de noviembre de 2026 en bancos de México* arranca en:

BBVA México - 17.69 pesos a la compra y 18.82 pesos a la venta.

- 17.69 pesos a la compra y 18.82 pesos a la venta. Banamex - 17.95 pesos a la compra y 19.02 pesos a la venta.

- 17.95 pesos a la compra y 19.02 pesos a la venta. Banorte - 17.40 pesos a la compra y 18.90 pesos a la venta.

- 17.40 pesos a la compra y 18.90 pesos a la venta. Banco Afirme - 17.70 pesos a la compra y 19.20 pesos a la venta.

- 17.70 pesos a la compra y 19.20 pesos a la venta. Scotiabank - 17.90 pesos a la compra y 19.20 pesos a la venta.

*Tipo de cambio a las 10:03 horas

Con información de Reuters