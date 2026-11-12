Inversión requiere seguridad y confianza: García Harfuch

La inversión requiere de condiciones de seguridad y confianza, reconoció Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

"Sabemos que para invertir, desarrollar proyectos y generar empleos es fundamental contar con condiciones de seguridad y confianza", comentó García Harfuch durante un mensaje compartido con la audiencia del foro El CEO.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana subrayó que bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum, desde el gabinete de seguridad, están reforzando e incrementando las acciones para combatir delitos que afectan directamente a las empresas como la extorsión y el robo del transporte de carga.

García Harfuch aseguró que trabajan en el fortalecimiento de las labores de inteligencia e investigación, así como la coordinación con las autoridades estatales.

"Para identificar y detener a los responsables, a los generadores de violencia, a los extorsionadores o a los principales generadores de violencia en las rutas de transporte", indicó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

García Harfuch concluyó su mensaje reiterando que "cuentan con nosotros desde la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana".

Hace unas semanas, la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) detuvo operaciones por un día después de que sus solicitudes relacionadas con seguridad en carreteras no fueran atendidas por el gobierno federal.

Posterior a este paro nacional de autotransporte de carga, la Canacar, junto con otras organizaciones del sector, inició mesas de trabajo con autoidades, entre ellas, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.