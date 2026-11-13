Electrónicos, motos, muebles, tenis y más: conoce las ofertas del Buen Fin 2026

El Buen Fin es una iniciativa que busca incentivar el consumo y la actividad económica en México a través de promociones y facilidades de pago. Cada año, establecimientos de distintos sectores participan con alternativas para quienes buscan adquirir productos o renovar diferentes artículos.

En esta edición, Coppel contempla promociones en tecnología, moda, belleza, electrodomésticos, muebles y transporte. Para conocer los productos disponibles y sus condiciones, los consumidores pueden consultar las ofertas, donde se encuentra el apartado de promociones.

¿Qué productos tienen descuentos durante el Buen Fin 2026?

La campaña contempla alternativas en diferentes segmentos del mercado, desde dispositivos electrónicos hasta artículos para equipar el hogar.

● Tecnología y electrónica: celulares, laptops, tablets, pantallas, consolas, audífonos, smartwatches y accesorios.

● Moda y belleza: tenis Nike, Adidas, Vans y Converse; ropa, perfumes, maquillaje y accesorios.

● Electrodomésticos y línea blanca: refrigeradores, lavadoras, estufas y microondas.

● Muebles y hogar: salas, sofás cama, sillones, camas, colchones, recámaras y comedores.

● Cocina y enseres domésticos: licuadoras, parrillas, sartenes, ollas y baterías de cocina.

● Motos y transporte: motocicletas, cascos, equipo de protección, bicicletas y scooters.

Las promociones dependen de cada artículo, su disponibilidad y las condiciones de compra.

El Buen Fin combina promociones con alternativas de compra en línea y formas de pago. Cortesía

¿Cómo aprovechar las ofertas y comprar de manera segura?

Antes de adquirir algún artículo, es recomendable considerar algunos aspectos para identificar las promociones:

● Establecer un presupuesto: definir cuánto se puede gastar y priorizar los productos necesarios.

● Comparar precios: revisar los costos antes del evento para identificar si el descuento representa un ahorro real.

● Verificar la seguridad digital: ingresar a sitios oficiales, comprobar que la dirección web sea correcta y que cuente con HTTPS.

● Consultar promociones bancarias: revisar si existen meses sin intereses, bonificaciones, cashback o puntos adicionales.

● Revisar las formas de pago: comparar las condiciones de tarjetas, efectivo y alternativas de financiamiento.

¿Cómo comprar en Coppel durante el Buen Fin?

Las promociones pueden consultarse en Coppel.com, la App Coppel y establecimientos físicos.

Para realizar una compra en línea:

1. Ingresar al sitio o aplicación.

2. Seleccionar los productos y agregarlos al carrito.

3. Confirmar los datos de entrega.

4. Elegir el método de pago disponible.

5. Revisar los datos y confirmar la compra.

Tecnología, moda, electrodomésticos y transporte forman parte de las categorías participantes. Cortesía

Entre las alternativas de pago se encuentran Crédito Coppel, tarjetas de crédito y débito, PayPal y efectivo mediante establecimientos participantes, sujetos a las condiciones correspondientes.