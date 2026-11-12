Con la llegada del Buen Fin, millones de personas se preparan para aprovechar descuentos en electrónicos, electrodomésticos, ropa, viajes y otros productos. Las tiendas llenan sus vitrinas de promociones, las plataformas digitales activan ofertas relámpago y la publicidad nos recuerda constantemente que es momento de comprar.

Pero antes de sacar la tarjeta, vale la pena hacerse una pregunta clave: ¿comprar con descuento siempre significa ahorrar?

La respuesta es no necesariamente. Ahorrar no consiste en pagar menos por algo que no necesitábamos, sino en destinar nuestro dinero a compras que realmente aporten valor. En otras palabras, la mejor oferta de El Buen Fin no siempre está en el porcentaje de descuento, sino en las decisiones que tomamos antes de realizar una compra.

Antes de aprovechar cualquier promoción, pregúntate: ¿Realmente lo necesito o simplemente me llamó la atención? ¿Ya tenía pensado comprarlo antes del Buen Fin?

¿Puedo pagarlo sin afectar mis finanzas en los próximos meses? ¿Seguiré considerando que fue una buena compra dentro de seis meses?

Si la respuesta es afirmativa, es probable que estés frente a una compra inteligente y no ante una decisión impulsiva.

Guía Buen Fin 2026: 10 consejos para que las compras no afecten tu bolsillo Cuartoscuro

Diez consejos

Define tus prioridades. Haz una lista de los productos o servicios que realmente necesitas. Compara precios con anticipación. Monitorea antes los precios para identificar descuentos reales. Establece un presupuesto. Determina cuánto dinero puedes gastar sin comprometer otros gastos importantes. Usa el crédito con responsabilidad. Asegúrate de contar con la capacidad financiera para cubrir el saldo. Lee los términos y condiciones. Verifica restricciones, fechas de vigencia y medios de pago participantes. No compres sólo porque está en oferta. Un producto con descuento sigue siendo un gasto si no era necesario. Aprovecha los meses sin intereses de forma inteligente. Considera si podrás cubrir cada pago mensual. Utiliza herramientas de comparación. Existen aplicaciones y plataformas que permiten monitorear precios. Evita las compras impulsivas. Tomarte unos minutos para reflexionar antes de comprar. Revisa tus movimientos y conserva comprobantes.

Consulta regularmente tu app bancaria y tus estados de cuenta para verificar que los cargos sean correctos. En caso de cualquier irregularidad, puedes solicitar apoyo de la Profeco o la Condusef.

Por: Juan Luis Ordaz, director de Educación Financiera de Banamex