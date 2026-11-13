Puente Las Truchas a obtener el Premio Obras Cemex 2026 en la categoría de Infraestructura y Movilidad, reconocimiento que distingue a los proyectos más sobresalientes del país.

Ubicado sobre la autopista Vía Corta Guadalajara-Puerto Vallarta, el puente representa una de las soluciones estructurales más complejas ejecutadas recientemente en la región occidente de México, al resolver el cruce de una profunda barranca en la Sierra Madre Occidental.

La obra fue retomada por Mota-Engil México en junio de 2023, después de permanecer inconclusa durante casi diez años. Menos de un año después, en marzo de 2024, quedó terminada y lista para su operación.

Con 433 metros de longitud y una altura superior a 75 metros, la estructura fue construida mediante un sistema de doble voladizo simétrico con dovelas de concreto postensado de alta resistencia, una solución que permitió prescindir de apoyos dentro del cañón.

Esta metodología evitó intervenciones directas en el fondo de la barranca y contribuyó a la conservación de un corredor ecológico relevante para la fauna de la zona. Asimismo, cerca del 90 por ciento de los trabajos se realizaron desde el aire mediante grúas torre ancladas a las pilas principales.

Premian al Puente Las Truchas por su innovación constructiva y respeto al entorno natural Especial

La ejecución también incorporó carros de avance automatizados y sistemas de bombeo de concreto a alta presión para superar las diferencias de altura, además de aditivos especializados que permitieron desarrollar resistencias tempranas y optimizar los tiempos de construcción.

El diseño estructural privilegia tanto el desempeño técnico como la integración visual con el entorno. Las pilas circulares, la sección tipo cajón de la superestructura y el peralte variable reducen el peso propio de la obra, incrementan su rigidez y disminuyen su impacto paisajístico.

Gracias a estas características, el Puente Las Truchas fue reconocido como un referente de infraestructura moderna en México, capaz de combinar innovación, funcionalidad y sostenibilidad mientras mejora la conectividad entre Guadalajara y Puerto Vallarta.