Alertan sobre endeudamientos durante el Buen Fin 2026

La Confederación Patronal de la República Mexicana en la Ciudad de México (Coparmex CDMX) llamó a los capitalinos a aprovechar el Buen Fin 2026, el cual se realizará el próximo fin de semana largo, sin comprometer las finanzas familiares, comprar con responsabilidad y evitar deudas innecesarias.

La organización patronal local llamó a los consumidores a comparar precios, revisar las condiciones de crédito y fortalecer la cultura financiera.

La SSPC recomienda identificar posibles riesgos y tomar decisiones de consumo informadas al realizar compras a través de plataformas y sitos de internet. Foto: Cuartoscuro

"Ante la próxima edición del Buen Fin, Coparmex CDMX llama a las familias capitalinas a aprovechar las promociones sin comprometer sus ingresos futuros. La temporada representa una oportunidad para impulsar el comercio y fortalecer a los negocios, pero también exige decisiones informadas que protejan la economía de los hogares", indicó en un comunicado.

El organismo empresarial compartió diez consejos:

1. Calcular límites y procurar que las deudas mensuales no excedan un tercio de los ingresos.

2. Hacer una lista, priorizar lo que se necesite y evitar compras por impulso.

La SSPC recomienda identificar posibles riesgos y tomar decisiones de consumo informadas al realizar compras a través de plataformas y sitos de internet. Foto: Cuartoscuro Archivo

3. Comparar precios y revisar los costos antes de las promociones y consultar herramientas de Profeco, como ¿Quién es Quién en los Precios?

4. Pensar antes de comprar a meses, preferir este esquema para bienes que duren más que el tiempo necesario para pagarlos.

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5. Pagar más del mínimo en tarjetas de crédito, buscar cubrir el pago para no generar intereses.

6. Revisar si conviene al contado porque un descuento inmediato puede ofrecer más ahorro que una compra diferida.

7. Verificar las bonificaciones y consultar las condiciones, fechas y restricciones de las promociones bancarias.

8. Sumar las mensualidades pequeñas puesto que varias compras de montos reducidos pueden convertirse en una carga importante.

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9. Comprar con seguridad en línea y utilizar tarjetas digitales y códigos dinámicos cuando el banco los ofrezca.

10. Conservar comprobantes, guardar tickets y facturas para cambios, aclaraciones y garantías.

“Una buena oferta deja de serlo cuando se convierte en una deuda que no podemos pagar. Queremos un Buen Fin que ayude a las empresas a crecer y que permita a las familias comprar con inteligencia, sin sacrificar su tranquilidad”, señaló Adal Ortiz, presidente de Coparmex CDMX.