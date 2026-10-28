Buen Fin 2026: Profeco explica cómo evitar compras compulsivas y deudas.

El Buen Fin 2026 se llevará a cabo del 13 al 17 de noviembre. Ante las promociones de la temporada, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recomendó tomar medidas para controlar los gastos, evitar compras impulsivas y prevenir deudas que afecten la economía familiar.

La Profeco indicó que durante El Buen Fin los consumidores pueden comprar electrodomésticos, dispositivos electrónicos y muebles, además de regalos para la temporada navideña.

¿Cómo evitar las compras compulsivas, según Profeco?

Antes de comenzar a comprar, la Profeco sugirió separar los productos que se necesitan de aquellos que se desean adquirir, pero que no son indispensables. Para facilitar esta tarea, recomendó elaborar dos listas que permitan organizar las prioridades.

También señaló la importancia de determinar cuánto dinero se destinará a las compras y establecer un límite para cada artículo.

Entre las medidas recomendadas se encuentran:

Definir un presupuesto: calcular cuánto dinero se puede destinar a las compras.

Definir un presupuesto: calcular a las compras. Distinguir las necesidades de los deseos: separar los artículos indispensables de aquellos que pueden esperar.

Consultar precios en distintas tiendas: comparar las opciones disponibles antes de elegir un producto.

Verificar los precios anteriores: revisar las variaciones en los costos para evaluar las promociones.

Fijar límites de gasto: establecer una cantidad máxima para cada compra.

Revisar los pagos a meses sin intereses: comprobar que las mensualidades se ajusten a los ingresos disponibles.

Leer las condiciones de compra: verificar las garantías y las políticas de cambio y devolución.

Cuartoscuro

La finalidad de estas recomendaciones es que los consumidores tomen decisiones de compra acordes con sus ingresos disponibles y no comprometan más dinero del que pueden pagar.

¿Qué debes revisar antes de comprar en el Buen Fin?

Además de comparar los precios, la Profeco recomendó revisar las condiciones de venta antes de elegir un producto durante el Buen Fin 2026.

Entre los aspectos que los consumidores deben consultar están las características del artículo, el plazo de entrega y las condiciones de garantía. También es importante verificar las políticas de cambio y devolución de cada establecimiento.

La dependencia aconsejó establecer un límite de gasto por producto y definir una cantidad máxima para el conjunto de las compras. Ambos montos deben ajustarse al presupuesto disponible.

¿Convienen los meses sin intereses?

La Profeco recomendó analizar las promociones a meses sin intereses antes de utilizarlas para pagar las compras de esta temporada.

Aunque esta modalidad distribuye el costo de un producto en varios pagos, cada mensualidad representa un compromiso financiero que debe considerarse junto con las obligaciones existentes.

Cuartoscuro

Por ello, antes de aceptar una promoción, es necesario revisar cuánto se pagará cada mes y comprobar que los ingresos permitan cubrir las mensualidades sin descuidar otros gastos.

La dependencia también indicó que el monto destinado a las compras debe mantenerse dentro de la capacidad económica de cada consumidor. Por esta razón, aconsejó revisar las condiciones del financiamiento antes de adquirir nuevos compromisos de pago.

Profeco recomienda pagar deudas o ahorrar antes de comprar

Antes de destinar dinero a productos que no son indispensables, la Profeco recomendó considerar el cumplimiento de obligaciones financieras y reservar recursos para el ahorro.

Entre las opciones señaladas por la dependencia están adelantar pagos del impuesto predial, liquidar cuentas bancarias pendientes y separar una parte de los ingresos para ahorrar.

Estas alternativas permiten atender compromisos económicos antes de destinar dinero a otras compras durante la temporada de descuentos.

La Profeco aconsejó organizar los gastos y evaluar las necesidades antes de aprovechar las promociones del Buen Fin 2026.