El empresario Carlos Slim Helú confía en que México tiene las condiciones para aumentar el crecimiento económico en los próximos años, aunque aceptó que existen retos como la baja producción de Petróleos Mexicanos (Pemex).

En conferencia, explicó que las condiciones provienen de una fuerza trabajadora mayor preparada, con especial participación de las mujeres, tasas de interés bajas y un gobierno que está impulsando tanto la inversión como el cuidado de la inflación.

"Son muy importantes los esfuerzos que ha hecho la presidenta (Claudia Sheinbaum) para cuidar la inflación", resaltó Slim Helú.

Como ejemplo recordó las medidas para detener el incremento en el precio de la gasolina, un recurso que impacta a diferentes industrias.

México con condiciones para aumentar el crecimiento, pero existen retos: Slim Foto: Galo Cañas Rodríguez/Cuartoscuro

A esto se añade que la mandataria ha puesto en primer lugar la inversión al impulsar un consejo integrado por la iniciativa privada para buscar alternativas y simplificar planes.

Carlos Slim destacó que el consejo no se preocupa por la seguridad jurídica, ya que ésta existe y se observa en que ningún presidente se ha reelegido y no ha habido expropiación.

Aunque aceptó que uno de los problemas más importantes para el país es la baja producción de Pemex, pero espera que gracias a varios proyectos esto cambie en el futuro.

Con respecto al registro de líneas celulares, comentó que faltan muchas personas por hacer el proceso y el tiempo es poco, por lo que insta a revisar la situación.

Al hablar del sector de telecomunicaciones recordó que Telmex y Telcel han enfrentado abusos y que, aunque el ex-presidente Andrés Manuel López Obrador había dicho que sí lo haría, Telmex aún no puede ofrecer televisión de paga.