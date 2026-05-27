El Banco del Bienestar habilitó la opción de realizar transferencias electrónicas a través de su aplicación móvil, mediante la infraestructura del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI).

De acuerdo con reportes de diversos usuarios de la institución financiera del gobierno federal, la renovada plataforma digital permite realizar envíos de dinero por un monto de hasta mil 500 pesos desde el teléfono celular.

Para ejecutar la transacción, el usuario únicamente requiere ingresar el nombre del beneficiario y los 18 dígitos de la CLABE interbancaria receptora.

Esta medida forma parte de una estrategia integral anticipada por la institución bancaria desde inicios de este año, cuyo objetivo central es dotar de mayores herramientas digitales a sus clientes y, de manera paralela, disminuir la alta dependencia y el uso intensivo de dinero en efectivo en las operaciones cotidianas.

Para tener acceso a la nueva funcionalidad, aquellos clientes que ya utilizaban la herramienta para consultar saldos y movimientos deberán realizar la actualización más reciente de la aplicación móvil.

Al ingresar por primera vez, tras la renovación del sistema, la interfaz solicita volver a registrar los datos de la tarjeta bancaria, así como actualizar diversa información de carácter personal por estrictos protocolos de seguridad digital.

Si bien la actualización marca la llegada formal del SPEI, otras herramientas de pago contempladas en el plan de digitalización de la institución, como Dinero Móvil (DiMo) y Cobro Digital (CoDi), aún se mantienen en lista de espera.

Banco del Bienestar activa transferencias; este es el monto máximo para envíos Cuartoscuro

Aunque los íconos de ambas modalidades ya resultan visibles dentro del menú principal de la aplicación móvil, al intentar activarlos se despliega un mensaje que notifica que dichas opciones “estarán disponibles próximamente”.

La actualización llega en un momento de expansión para la aplicación del Banco del Bienestar, la cual ya registra alrededor de 25 millones de descargas y promedia más de dos millones de accesos diarios.

Además, su fortalecimiento responde a las directrices delineadas por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien el pasado mes de marzo anunció un robustecimiento general de los servicios del Banco del Bienestar.

Esta línea estratégica de la administración federal busca acelerar la transición hacia los pagos digitales en el país, para en una segunda etapa expandir el uso de medios electrónicos gubernamentales para el pago de combustibles en gasolineras y, posteriormente, en las casetas de peaje de la red carretera nacional.