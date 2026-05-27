Crowdfunding inmobiliario, mercado de 4,400 millones de pesos

El financiamiento colectivo digital inmobiliario en México ha alcanzado una etapa de madurez clave al cumplir su primera década de existencia. Lo que inició como una alternativa experimental de inversión y financiamiento, hoy se consolida como un sector regulado y dinámico que acumula miles de millones de pesos.

Un estudio reciente revela que, al cierre de 2024, la industria alcanzó un fondeo acumulado histórico de 4.4 mil millones pesos, demostrando la confianza de los inversionistas en los esquemas de Deuda y Copropiedad. Sin embargo, el mercado exhibe una notable disparidad en la actividad de sus participantes y una fuerte tendencia hacia la centralización.

De acuerdo con datos de la Asociación de plataformas de Financiamiento Colectivo (AFICO), a mediados de 2025 existían nueve plataformas especializadas autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) como Instituciones de Financiamiento Colectivo (IFCs), de las cuales únicamente siete se encuentran operando en la actualidad.

Este escenario responde al comportamiento propio de la economía digital y los modelos de plataforma. “La naturaleza de estos modelos de negocios tiende a concentrarse en pocos jugadores, lo que se le conoce en inglés como winner takes all, que refiere a que el ganador de la industria se queda con el mercado", señala el documento que analiza la evolución del sector.

La distribución de los recursos confirma el liderazgo absoluto de tres firmas nativas digitales. Las estadísticas reportadas muestran que “la industria está dominada históricamente por tres plataformas: briq.mx, 100 ladrillos y M2crowd, siendo briq.mx la que lleva la delantera con más de la mitad del mercado”.

Durante 2024, se inyectaron mil 26 millones de pesos de nuevo fondeo a la industria, un ejercicio donde briq.mx no sólo retuvo su primera posición, sino que capturó 55.73% del mercado anual. 100 Ladrillos ocupó el segundo lugar en fondeo acumulado con 24.25% de participación, seguido por M2crowd con 12.01%.

A nivel corporativo, el reto de mantener la rentabilidad bajo la supervisión de las autoridades hacendarias marca la agenda de las empresas tecnológicas. Las altas exigencias de capital para operar han puesto a prueba las estructuras operativas de las firmas de capital abierto.

El informe financiero detalla que "el reto de la regulación y las exigencias en capital y recursos para operar vuelven crítico que cada plataforma tenga finanzas sanas para seguir operando". En este rubro, briq.mx reportó utilidades por 6.5 millones de pesos en 2024 , mientras que M2crowd registró un margen positivo de 221 mil pesos. En contraste, firmas como Expansive, PM2, Monific, 100 ladrillos y Arces operaron con pérdidas anuales.

El análisis resalta el caso particular de 100 ladrillos, una plataforma enfocada en la adquisición de participaciones inmobiliarias comerciales e industriales. Pese a reportar los mayores ingresos brutos del sector con 42.6 millones de pesos, cerró el año con pérdidas por 7.6 millones debido a sus elevados costos operativos.

Los analistas asocian este fenómeno a estrategias comerciales agresivas: “es de destacar el caso de 100 ladrillos, que a pesar de presentar el mayor número en ingresos, también presenta el gasto más elevado; probablemente debido a una estrategia de altos gastos en mercadotecnia y venta”.

El comportamiento de pago en las carteras de crédito de los desarrolladores también arroja contrastes significativos en materia de gestión de riesgos. De las plataformas que operan bajo el modelo de financiamiento de deuda para construcción o remodelación , únicamente dos transparentan públicamente sus índices de morosidad a mediados de 2025. "Aunque briq.mx ha fondeado un monto considerablemente más alto, presenta una cartera mucho más sana que la de m2crowd". Mientras briq.mx mantiene un 94.3% de su cartera en niveles óptimos —entre pagados y al corriente—, M2crowd presenta un retraso mayor a un año en el 9.0% de sus créditos colocados.

El panorama para los próximos años apunta de manera inevitable hacia una reconfiguración estructural de los participantes autorizados por la CNBV. Mientras nuevas plataformas como Inverteca y Top Kapital buscan iniciar operaciones comerciales tras obtener sus licencias, el ecosistema en general se prepara para una depuración de marcas.