¡Peso se deprecia! Precio del dólar hoy 26 de mayo de 2026

El peso mexicano registró una ligera depreciación este martes, presionado por la aversión al riesgo en los mercados globales. Los inversionistas mantienen la mirada fija en la evolución del conflicto en Medio Oriente, el cual ha generado incertidumbre sobre la estabilidad económica mundial.

¿En cuánto cotiza el dólar hoy?

La moneda local cotiza en 17.29 pesos por dólar, lo que representa una pérdida del 0.11% frente al precio de referencia del lunes (LSEG).

Este movimiento a la baja del peso se da en un contexto donde la divisa estadunidense opera de manera estable, mientras los mercados evalúan el impacto de los recientes eventos geopolíticos.El conflicto en Medio Oriente y su impacto en el tipo de cambio

El principal factor que está dictando el rumbo del tipo de cambio es la tensión en el estrecho de Ormuz. Aunque los inversionistas evaluaban la posibilidad de una próxima reapertura de esta ruta comercial clave y un eventual fin del conflicto con Irán, las expectativas de un acuerdo inminente se han visto empañadas.Cruce de declaraciones y nuevos ataques

La posibilidad de alcanzar rápidamente un entendimiento entre Estados Unidos e Irán parece alejarse debido a los recientes incidentes en la región:

Postura de Irán: El Ministerio de Asuntos Exteriores iraní afirmó este martes que Estados Unidos violó el alto el fuego con ataques en la provincia de Hormozgan, al sur del país.

Postura de Estados Unidos: Por su parte, el ejército estadounidense confirmó haber llevado a cabo ataques en el sur de Irán, pero los describió como maniobras defensivas. Los objetivos incluyeron embarcaciones que intentaban colocar minas y bases de lanzamiento de misiles.

"Los inversionistas mantienen esperanzas de que los últimos ataques en el estrecho de Ormuz no afecten las conversaciones para poner fin a la guerra en el Medio Oriente", destacó el Grupo Financiero Banorte en una reciente nota de análisis.

Por ahora, los mercados financieros seguirán operando con cautela, reaccionando a cualquier actualización sobre las negociaciones diplomáticas o posibles escaladas militares en la región.

Dólar hoy a peso mexicano del 26 de mayo de 2026

El precio del dólar hoy 26 de mayo de 2026 en bancos de México* arranca en:

BBVA México - 16.47 pesos a la compra y 17.60 pesos a la venta.

- 16.47 pesos a la compra y 17.60 pesos a la venta. Banamex - 16.76 pesos a la compra y 17.72 pesos a la venta.

- 16.76 pesos a la compra y 17.72 pesos a la venta. Banorte - 16.10 pesos a la compra y 17.60 pesos a la venta.

- 16.10 pesos a la compra y 17.60 pesos a la venta. Banco Afirme - 16.40 pesos a la compra y 17.90 pesos a la venta.

- 16.40 pesos a la compra y 17.90 pesos a la venta. Scotiabank - 16.70 pesos a la compra y 17.90 pesos a la venta.

*Tipo de cambio a las 09:05 horas

Con información de Reuters