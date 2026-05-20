Banco del Bienestar habilita transferencias, ¿cómo enviar dinero desde la app?

La app del Banco del Bienestar habilitó la opción de transferencias para poder enviar dinero a otros bancos. Esta novedad supone un gran avance para los beneficiarios, principalmente, de los apoyos económicos que otorga el Gobierno de México.

Cabe recordar que en el Banco del Bienestar se depositan principalmente pensiones para adultos mayores, personas con discapacidad y a mujeres en situación vulnerable, además de becas a estudiantes. Por ello, la modernización es una gran novedad ya que ahora será más fácil gestionar dichos recursos.

Actualmente, los beneficiarios suelen esperar el día de cobro que les corresponde para asistir a alguna sucursal del Banco del Bienestar y sacar el apoyo completo, en efectivo. Con las transferencias bancarias, podrán enviar ese dinero a alguna otra cuenta que tengan con otra institución, de manera segura y cómoda.

Banco del Bienestar habilita transferencias

Transferencias desde app del Banco del Bienestar. Especial

La noticia sobre la habilitación de transferencias, se dio a través de la cuenta oficial de Avisos Bienestar, en donde lo presentaron como una novedad.

La app del Banco del Bienestar ya permite hacer transferencias bancarias desde el celular. También mantiene consulta de saldo y revisión de movimientos. La recomendación sigue siendo la misma: no compartir el NIP y usar la función con precaución”, se lee en la publicación.

En el apartado de transferencias, señalaron que ahora se puede enviar dinero de manera rápida y segura a cuentas bancarias.

En tanto, recomendaron proteger la información y evitar caer en fraudes. Además, para habilitar la función de transferencias, exhortaron a actualizar la aplicación.

De hecho, en Play Store, la última actualización de la aplicación aparece fechada el pasado del 27 de abril y en novedades se lee:

Se agregan servicios de transferencias a cuentas propias y de terceros, búsqueda de sucursales y cajeros automáticos”.

Además, en ‘acerca de esta app’, aparece el texto:

Realice transferencias, consultas de saldo y consultas de movimientos. Aplicación móvil del Banco del Bienestar”.

¿Cómo enviar dinero desde la app?

Transferencias desde app del Banco del Bienestar. Especial

La nueva función permite hacer transferencias electrónicas a cuentas de otros bancos en México, incluyendo BBVA, HSBC, Banamex, Santander, Banorte y Banco Azteca.

Para enviar dinero a otra cuenta bancaria, los usuarios deben:

Ingresar a la aplicación Banco del Bienestar

Seleccionar la opción ‘transferencia’ o ‘enviar dinero’

Elegir SPEI y capturar la CLABE interbancaria de 18 dígitos del destinatario.

Una vez que ya se llenaron esos datos, el sistema solicita:

Nombre del beneficiario

Banco receptor

Monto a transferir

Confirmación de la operación

¿Cómo actualizó la app del Banco del Bienestar?

Transferencias desde app del Banco del Bienestar. Especial

Cabe destacar que la herramienta de transferencias se está habilitando progresivamente a los usuarios. Algunos mencionan que no les aparece la opción y, en parte, se debe a que no han actualizado su aplicación.

Para hacerlo, deben:

Abrir Play Store.

Buscar ‘Banco del Bienestar Móvil’.

Debe aparecer que hay una actualización disponible.

Presiona ‘Actualizar’ y espera a que se descargue e instale. Toca ‘Abrir’ para usar la versión más reciente.

Es importante tomar en cuenta que la actualización se libera poco a poco dependiendo del modelo del celular y de la región.

La versión más reciente de la app del Banco del Bienestar en la Play Store indica ser la 3.2 y necesitarás una versión de Android mínima de 6.0.

*mvg*