Semana de Francia en México 2026 se llevará a cabo del 20 al 25 de octubre

Del 20 al 25 de octubre próximos se llevará a cabo la Semana de Francia en México 2026, un evento económico en el marco de los 200 años de relaciones bilaterales, que incluirá una agenda estratégica con encuentros empresariales, institucionales y culturales, anunció la embajadora francesa Delphine Borione.

Tras esta celebración en la Ciudad de México, se realizará el gran festival B2C, en Monterrey, Nuevo León, los días 10 y 11 de noviembre con foros temáticos, encuentros empresariales y un cóctel de gala, y en Querétaro el 3 de diciembre.

En 2026, Francia y México celebran 200 años de una relación en constante evolución”.

Acompañada de Xavier de Bellefon, presidente de la Cámara de Comercio e Industria Franco Mexicana (CCI France-México), la diplomática subrayó que Francia y México sostienen una relación económica sólida, profunda y de largo plazo. Agregó que la visita del presidente Emmanuel Macron en noviembre de 2025 marcó el inicio de una nueva etapa en la relación bilateral, enfocada en el fortalecimiento de la cooperación frente a desafíos globales como el cambio climático, la transición energética, la biodiversidad, la salud y la digitalización.

Por su parte, Xavier de Bellefon expuso que la Semana de Francia en México 2026 está dirigida a líderes empresariales, CEOs, founders y líderes industriales y en tecnología, así como tomadores de decisiones de filiales francesas en México y grandes empresas del ecosistema mexicano.

La Semana de Francia en México 2026 es un encuentro para hablar de negocios, de cultura, pero también para celebrar una relación que cumple 200 años. La Semana de Francia se asocia a una celebración sin precedentes entre dos de las economías más importantes del mundo. Ilustra la vitalidad de los intercambios franco-mexicanos y la riqueza de una cooperación dinámica”, destacó.

Durante este evento internacional se prevé reunir a 2,500 líderes empresariales en foros temáticos y más de 8,000 visitantes del Festival B2C y líderes de tecnología en el French Tech Summit.

El presidente de CCI France-México resaltó el atractivo de nuestro país para la inversión francesa, destacando la integración de cadenas de valor, formación de talento y oportunidades en sectores estratégicos.

Con casi 8 mil millones de dólares en intercambios comerciales, más de 700 filiales francesas en México y 215 mil empleos generados, la relación franco-mexicana se consolida como un motor estratégico orientado al futuro.