Michoacán espera un millón de visitantes por Día de Muertos: habrá más de 700 actividades.

El estado de Michoacán se prepara para una de las celebraciones más importantes del año, el Día de los Muertos. Roberto Monroy, secretario de Turismo del estado, destacó que durante la Semana de Celebración de Noche de Muertos, Michoacán espera la llegada de más de un millón de visitantes.

Detalló que la entidad ofrecerá más de 700 actividades en las siete regiones turísticas por lo que los visitantes podrán disfrutar de visitas a los panteones, desfiles de catrinas, ofrendas altares y arcos, artesanías y talleres, gastronomía, tradiciones, arte y cultura. Así como la Feria del Pan de Muerto.

La idea es que la gente no sólo asista a la noche de velación el 1 y 2 de noviembre, que es espectacular y le ha dado la vuelta al mundo, sino ampliar las experiencias”, dijo en conferencia de prensa.

Agregó que los viajeros interesados podrán encontrar toda la información en la página de Visit Michoacán donde se detalla cada una de las actividades, talleres, ubicación, horario, entre otros.

Especial

Según el gobierno de Michoacán para garantizar la seguridad durante el evento se prepara un operativo en el que participarán la Guardia Civil, La Guardia Nacional y el Ejército Mexicano.

Imperdible

Por su parte, la Secretaria de Turismo, Josefina Rodriguez Zamora, señaló que el Día de Muertos es una marca turística que es reconocida a nivel internacional y genera que algunos turistas de naciones tan lejanas como China, Japón o Corea del Sur viajen más de 15 horas para poder estar presentes en una de las celebraciones más importantes de México.

La Noche de Muertos es un imperdible de México por eso invitó a las mexicanas y mexicanos así como los extranjeros a visitar Michoacán en esas fechas. La tecnología no va a poder cambiar los escenarios de México. Es una de mis grandes experiencias como Secretaría de Turismo haber estado una Noche de Muertos en Michoacán pues te alimenta el alma”.

Recuperación

La funcionaria señaló que a partir del próximo mes, el turismo en México volverá a dinamizarse ya que tradicionalmente septiembre es un mes de baja demanda.

Especial

Recordó que el próximo mes habrá eventos de alto impacto como el Gran Premio de México Fórmula 1 y el desfile del Día de los Muertos, ambos en Ciudad de México. Sin embargo, agregó que también comienza el arribo de los turistas canadienses a las principales playas del país.

Por lo anterior, estimó que México podría cerrar el año con alrededor de 51 millones de turistas internacionales.

Recordó que de enero a julio, México recibió 28.9 millones de turistas internacionales, lo que significó un incremento de 4.5%. Además, que en el periodo referido, el gasto de los viajeros internacionales ascendió a 21 mil 743 millones de dólares.

México tiene la meta de convertirse en la quinta nación más visitada del mundo hacia 2030.